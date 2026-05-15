15 мая 2026, 8:01 Читати українською

Украинцы получат выплаты ко Дню Независимости: кому и сколько начислят

Кабинет Министров Украины принял постановление № 602, которым установил размеры разовой денежной выплаты ко Дню Независимости в 2026 году. Финансовую поддержку получат ветераны войны, члены семей погибших воинов, а также пострадавшие от нацистских преследований. Все выплаты должны быть произведены до 24 августа.

Кто и сколько получит

Согласно документу, лица с инвалидностью в результате войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанными лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и других причин, получат:

I группы — 3 100 гривен;

II группы — 2 900 гривен;

III группы — 2 700 гривен.

Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) заключенные концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей, получат 1 000 гривен.

Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3 100 гривен.

Членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, члены семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины, женам (мужчинам) умерших лиц с инвалидностью в результате войны, которые не женились во второй раз, женам (мужчинам) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нац заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, насчитают 650 гривен.

Участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага — 450 гривен.

Напомним

Данные выплаты не являются нововведением, ранее такие же выплаты проводились ко Дню Победы в мае, однако в последние годы они предоставляются ко Дню Независимости Украины.

В текущем году сумма выплат составляет тот же размер, что и в 2025 и 2024 годах.

Роман Мирончук
