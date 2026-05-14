Платить за все будет ИИ: как Европа меняет правила игры на платежном рынке

Глобальный финансовый рынок готовится к фундаментальному сдвигу. Уход от традиционного пластика в пользу мгновенных платежей «со счета на счет» и делегирования покупок искусственному интеллекту — это уже не сценарий фантастического фильма, а повестка дня крупнейших профильных конференций. Украина имеет все шансы стать лидером в этой новой архитектуре, если риски безопасности перестанут быть главным сдерживающим фактором. Об этом написал директор по развитию компании UPC Андрей Березюк в своей колонке для NV Бизнес. «Минфин» выбрал главное.

Украина опережает многие страны Европы по уровню цифровизации государственных и банковских услуг. По сути нас сдерживает только один фактор.

Представьте ситуацию, когда вам нужно приобрести беговые кроссовки онлайн. Раньше для этого следовало посетить кучу соответствующих сайтов, чтобы выбрать лучший вариант. В недалеком будущем процесс будет выглядеть по-другому. Достаточно будет написать или надиктовать промпт для ИИ-агента с деталями, какие кроссовки вам нужны: размер, назначение, дизайн, бренд, стоимость и тому подобное. Агент И И самостоятельно подберет для вас нужную обувь. И даже больше — он сможет завершить покупку: скоммуницировать с онлайн-торговцами по доставке, с платежными операторами — по оплате и даже самостоятельно оплатить товар.

Новая эра без традиционного «пластика»

Об использовании ИИ-агентов в электронной коммерции много говорилось на берлинской конференции Merchant Payment Ecosystem, в которой я недавно принял участие. Эта конференция — ежегодное мероприятие, на котором можно увидеть будущее платежной индустрии в концентрированном виде. Нынешнее событие показало, что мировые экосистемы платежей переживают глубокую трансформацию, ведь существует большая конкуренция между платежными моделями. Главным трендом мероприятия стало появление мощных альтернатив традиционным карточным сервисам. Причем речь идет не о точечных решениях, а о новой инфраструктуре, которая может изменить баланс сил в европейских платежных практиках.

Европейские регуляторы давно стремятся уменьшить стоимость транзакций для бизнеса и создать конкурентную среду для Visa и Mastercard. Именно поэтому основной акцент сегодня — на платежах со счета на счет (account-to-account или A2A), построенных на технологиях Open Banking и Instant Payments (перевод до 10 секунд и 24×7). Кстати, украинский аналог Instant Payments — мгновенные платежи с помощью СЭП НБУ — в Украине успешно развивается. И это даст возможность нашему государству после принятия соответствующих регуляций оперативно присоединиться к общеевропейской системе SEPA Instant Payments.

Open Banking и переход к стандартам PSD3

Часть этого процесса — Open Banking, который, по мнению европейских коллег, является технологией, способной совершить настоящую революцию в сфере финансов. Открытый банкинг или требование к финансовым институтам открывать счета своих клиентов для просмотра балансов и инициации платежей, сейчас регламентируется европейской директивой PSD2, которая имплементируется и в Украине. В Европе он вводится уже в течение пяти лет — Украина сейчас в этом догоняет страны ЕС, что одновременно дает нам возможность не делать свои ошибки, а учиться на ошибках других.

В этом году планируется внесение изменений в эту директиву — в рамках так называемой PSD3. В ней будут более регламентированы платежи цифровыми кошельками и другими новейшими платежными методами, планируется ужесточение требования к безопасности. Новые регуляции будут касаться не только платежей, но и инвестиционных и пенсионных схем, больше возможностей получат небанковские операторы платежного рынка.

Параллельно с Open Banking и A2A на рынке появляется все больше альтернативных способов оплаты. Это создает новую проблему — каким образом эффективно управлять десятками методов и обеспечивать торговцу максимальную конверсию? Или другими словами: как делать так, чтобы при таком разнообразии путей оплаты покупателю было максимально удобно платить за товар или услугу?

Именно поэтому второй большой темой конференции была оркестрация платежей (payment orchestration). Этим термином называют централизованное управление маршрутизацией, обработкой и оптимизацией платежей через различные платежные механизмы и различных провайдеров.

Современные системы оркестрации позволяют:

автоматически выбирать оптимальный метод оплат

адаптировать платежный процесс под страну, платформу и тип пользователя

минимизировать отказы в процессе оформления покупки и увеличивать долю успешных транзакций.

В этой связи запомнилось выступление представителя финтех-компании Stripe, которая создает инфраструктуру для онлайн платежей и цифрового бизнеса. Их опыт персонализированных платежных страниц демонстрирует ощутимый рост конверсии при правильном подборе метода оплаты.

Из дополнительных выводов — платежная индустрия стоит на пороге интеграции AI-агентов в ежедневные транзакционные сценарии — об этом говорилось в начале колонки.

Делегирование финансов искусственному интеллекту

По моему мнению, больше всего ИИ-агенты повлияют именно на онлайн-торговлю. Понятно, что сами ИИ сервисы (ChatGTP, Gemini, Copilot и т. д. ) не будут самостоятельно заниматься закупками, логистикой и промо — это по-прежнему нужно будет делать самим торговцам в рамках новых алгоритмов. Хотя и платежного рынка эта новация будет касаться — нужно будет разработать и внедрить новые протоколы взаимодействия в рамках покупки с помощью ИИ-агентов.

На рынке уже начаты первые тестовые интеграции ИИ с торговыми платформами и платежными сервисами, включая Shopify, Amazon, Stripe, Visa и Mastercard. На конференции обсуждались не только технологические возможности таких интеграций, но и вызовы — в частности юридические аспекты делегирования финансовых действий искусственному интеллекту, вопросы ответственности за транзакции и требования к новым протоколам взаимодействия между платформами. Пока на многие вопросы нет устоявшихся ответов, будущие правила рынка только формируются. Впереди — время быстрых технологических изменений, ведь именно те игроки, которые уже сегодня адаптируются к новой архитектуре, получат преимущество на последующие годы.

Украинский контекст

Мой самый главный вывод по результатам конференции заключается в следующем: практически все тенденции, которые сегодня формируют будущее мировой платежной индустрии, уже реализуются в Украине. Наши платежные методы уже сегодня включают все ключевые инструменты, о которых говорили на мероприятии: Apple Pay, Google Pay, Click to Pay, Passkey и другие. Это ставит нас в ряд стран, которые движутся в ногу с мировой индустрией.

Мы входим в пятерку государств с наибольшей цифровизацией государственных услуг — и это еще один фактор, который помогает Украине развиваться в этом направлении. Коллега из Австрии показал как-то мне свое государственное приложение, в котором находятся его водительские права — по сравнению с нашей «Дія» это вчерашний день. Мы часто внедряем новые решения даже быстрее, чем многие европейские рынки.

Единственный фактор, который сдерживает нашу большую международную экспансию, а также привлечение в страну новых межгосударственных проектов, — общая ситуация с безопасностью. Многие глобальные сервисы готовы к масштабированию украинского опыта или работы в Украине, но ожидают стабилизации. Это подтверждает, что мы находимся в правильной точке траектории, а наши подходы соответствуют глобальным вызовам и ожиданиям рынка.