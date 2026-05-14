Пенсию можно перевести онлайн: в ПФУ дали пошаговый инструктаж

Пенсионеры в Украине могут получать пенсию по месту фактического проживания независимо от задекларированного или зарегистрированного адреса. Это предусмотрено статьей 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Если пенсионер сменил место жительства, в частности, переехал с временно оккупированной территории, он может подать заявление о переводе выплаты пенсии на подконтрольную Украине территорию по новому адресу.

Как подать заявление

Заявление о переводе выплаты пенсии по новому месту жительства можно подать двумя способами:

в бумажной форме — обратившись в любой избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

в электронной форме — через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с использованием квалифицированной электронной подписи.

Как подать заявление онлайн

Чтобы подать заявление в электронной форме, нужно зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизироваться с помощью КЭП.

После входа в личный кабинет в меню налево необходимо выбрать раздел «О пенсионном обеспечении», а затем опцию «Заявление на перерасчет пенсии».

В форме заявления следует заполнить все обязательные поля. В строке «Вид перерасчета» следует выбрать опцию «Взятие на учет в новом районе», а в поле «Орган ПФУ» — указать главное управление Пенсионного фонда Украины, на территорию обслуживания которого переехал пенсионер.

Также нужно указать информацию о назначении или выплате пенсии по другому закону, иному виду или другому государству.

Какие документы нужно добавить

К заявлению необходимо скачать заранее отсканированные документы, в частности:

паспорт пенсионера;

идентификационный номер;

пенсионное удостоверение;

другие документы, которые могут пригодиться для рассмотрения заявления.

Скан копии документов должны быть изготовлены из оригиналов в цветном формате. Они должны содержать четкое изображение полных страниц, текста и реквизитов документа: названия, серии и номера, даты выдачи, печатей, подписей, фамилии, имени и отчества владельца.

Файлы хранятся в форматах JPG или PDF. Размер каждого файла не должен превышать 1 МБ. Рекомендуемое качество сканирования — 300 dpi.

После заполнения заявления следует дать согласие на передачу и обработку персональных данных, подтвердить ознакомление с необходимостью сообщать органы ПФУ об изменениях, которые могут влиять на пенсионное обеспечение, и нажать «Сформировать заявление».

На завершающем этапе следует внимательно проверить данные сложившегося заявления, подписать его с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

Как проверить результат

С результатами проработки заявления можно ознакомиться в личном кабинете на вебпортале ПФУ в разделе «Мои обращения».