General Motors научила автомобили изменять полосу движения взглядом

General Motors закрепил за собой патент на увлекательную разработку — она может дополнить фирменный комплекс Super Cruiser. Смысл идеи о том, что автомобиль самостоятельно меняет полосу движения, ориентируясь на то, куда смотрит водитель, пишет Автомир.

Как работает система

Система запускается с камеры, которая следит за глазами человека за рулем. Бортовой компьютер фиксирует направление взгляда и передает данные на модуль управления. Если камера улавливает определенную последовательность перемещения взгляда между некоторыми целевыми зонами (конкретно подразумеваемыми, в патенте не уточняется), Super Cruiser сам перестроит автомобиль в соседнюю полосу. Но не мгновенно — перед этим электроника выполняет ряд шагов по безопасности.

Чтобы избежать хаотических и ложных переустройств, машина сработает только при строго заданной комбинации действий. Например, водитель должен взглянуть в зеркало заднего вида в течение какого-то конкретного промежутка времени (сколько именно — не сообщается).

Когда внедрят систему

О сроках внедрения или даже о планах серийной реализации технологии у General Motors пока молчат.

Главный вопрос: как система будет отличать случайный взгляд в зеркало от осознанного намерения изменить полосу движения? Ведь водитель может выполнить нужную последовательность действий чисто рефлекторно.

К тому же патент — это еще не гарантия появления функции на серийных машинах, ее могут не запускать в производство, оставив только перспективной разработкой.