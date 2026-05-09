В Украине создали первый боевой квадроцикл (фото)

В Украине стартовали поставки в Силы обороны нового боевого квадроцикла ATC Nord 1000, который разработала и запустила группа компаний GROUND FORCE. Машину создавали специально для боевых условий с учетом опыта реальных боевых действий, а не адаптировали гражданскую технику уже после производства, пишет mmr.

Особенности квадроцикла

Квадроцикл получил бронированную защиту радиатора и силового агрегата с вариатором от обломков и противопехотных мин, а также шноркели для преодоления водных помех. Одной из особенностей стали стальные диски вместо алюминиевых, которые легче ремонтировать в полевых условиях.

Также ATC Nord 1000 оснащен десятислойными грязевыми шинами и расширенным на 70 мм путём для лучшей устойчивости на бездорожье.

Привод Visco-4Lok с блокировкой переднего дифференциала обеспечивает движение в болоте, песке и крутых склонах. Радиатор системы охлаждения вынесли в верхнюю часть кузова во избежание забивания грязью во время движения по сложной местности.

Инженеры также адаптировали квадроциклы для эвакуационных и логистических задач. На машине установлен увеличенный откидной багажник для перевозки раненых, боеприпасов и грузов. Для водителя предусмотрены электроусилитель руля, LED-оптика, USB-порты, 12V розетки и 5-дюймовый TFT-дисплей.

ATC Nord 1000 сертифицирован по украинским техническим условиям и получает VIN-код во время поставки. GROUND FORCE заявляет, что уже поставила Силам обороны сотни адаптированных транспортных средств и обеспечивает их гарантийное обслуживание.