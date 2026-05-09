Пенсионный фонд на примерах разъяснил о физической идентификации

Вопрос прохождения физической идентификации остается актуальным для многих украинских пенсионеров, в частности для тех, кто временно находится за границей, планирует выехать за границу или уже вернулся домой. Пенсионный фонд разъяснил типичные ситуации на конкретных жизненных примерах.

Нужно ли проходить физическую идентификацию, если после временного пребывания за границей пенсионер вернулся в Украину?

Обязанность ежегодно проходить физическую идентификацию пенсионеру, временно находящемуся за пределами Украины, определена статьей 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Если пенсионер в 2025 году прошел физическую идентификацию и сообщил о пребывании за границей, то информация о его временном проживании за границей зафиксирована в пенсионном деле, выплата пенсии продолжена.

По возвращении в Украину пенсионеру целесообразно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подтвердить свое место жительства в Украине, чтобы обеспечить выплату пенсии в дальнейшем.

Важно

Если пенсионер планирует временный выезд за границу на период, не превышающий 183 дня, и не будет получать соответствующий статус защиты или статус беженца, то проходить физическую идентификацию не нужно.

Постоянно проживаю в Черниговской области. Должен ли я проходить физическую идентификацию, если летом планирую поехать к дочери в Италию?

В соответствии со статьей 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» проходить физическую идентификацию должны, в частности, лица, временно проживающие за пределами Украины.

То есть, если со дня въезда в иностранную страну в пределах календарного года (с января по декабрь) пройдет менее 183 дней и при этом вы не будете получать соответствующий статус, то физическую идентификацию проходить не нужно.

Временно проживаю за границей, проходила идентификацию в мае 2025 года. Если идентификацию нужно проходить ежегодно, должна ли я снова пройти ее именно в мае?

В соответствии со статьей 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии лицам, временно проживающим за границей, осуществляется на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

В 2025 году вы прошли физическую идентификацию, выполнили условия вышеуказанного Закона для получения пенсии в 2026 году.

Если планируете продолжать пребывать за границей, то вам необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Это обеспечит продолжение выплаты вам пенсии после 2026 года.