Пенсионный фонд на примерах разъяснил о физической идентификации

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 мая 2026, 10:16 Читати українською

Пенсионный фонд на примерах разъяснил о физической идентификации

Вопрос прохождения физической идентификации остается актуальным для многих украинских пенсионеров, в частности для тех, кто временно находится за границей, планирует выехать за границу или уже вернулся домой. Пенсионный фонд разъяснил типичные ситуации на конкретных жизненных примерах.

Вопрос прохождения физической идентификации остается актуальным для многих украинских пенсионеров, в частности для тех, кто временно находится за границей, планирует выехать за границу или уже вернулся домой.

► Читайте телеграмм-канал«Минфина»: главные финансовые новости

Нужно ли проходить физическую идентификацию, если после временного пребывания за границей пенсионер вернулся в Украину?

Обязанность ежегодно проходить физическую идентификацию пенсионеру, временно находящемуся за пределами Украины, определена статьей 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Если пенсионер в 2025 году прошел физическую идентификацию и сообщил о пребывании за границей, то информация о его временном проживании за границей зафиксирована в пенсионном деле, выплата пенсии продолжена.

По возвращении в Украину пенсионеру целесообразно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и подтвердить свое место жительства в Украине, чтобы обеспечить выплату пенсии в дальнейшем.

Важно

Если пенсионер планирует временный выезд за границу на период, не превышающий 183 дня, и не будет получать соответствующий статус защиты или статус беженца, то проходить физическую идентификацию не нужно.

Постоянно проживаю в Черниговской области. Должен ли я проходить физическую идентификацию, если летом планирую поехать к дочери в Италию?

В соответствии со статьей 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» проходить физическую идентификацию должны, в частности, лица, временно проживающие за пределами Украины.

То есть, если со дня въезда в иностранную страну в пределах календарного года (с января по декабрь) пройдет менее 183 дней и при этом вы не будете получать соответствующий статус, то физическую идентификацию проходить не нужно.

Временно проживаю за границей, проходила идентификацию в мае 2025 года. Если идентификацию нужно проходить ежегодно, должна ли я снова пройти ее именно в мае?

В соответствии со статьей 47−1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» выплата пенсии лицам, временно проживающим за границей, осуществляется на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

В 2025 году вы прошли физическую идентификацию, выполнили условия вышеуказанного Закона для получения пенсии в 2026 году.

Если планируете продолжать пребывать за границей, то вам необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Это обеспечит продолжение выплаты вам пенсии после 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами