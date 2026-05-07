В НБУ показали, как украинцы переводили деньги в 2025 году

В 2025 году в пределах Украины фактически осуществляли деятельность следующие платежные системы: 1 система межбанковских расчетов (СЭП), 6 «карточных» платежных систем и 19 платежных систем «перевода средств». Об этом говорится в Отчете НБУ по оверсайту инфраструктуры финансового рынка за 2025 год.

Где произведена наибольшая сумма платежей и переводов

Наибольшая сумма платежей и переводов в пределах Украины в течение 2025 года осуществлена в СЕП — 273,6 трлн грн, или 97,2% всех платежей и переводов в пределах Украины.

Где наибольшее количество

В то же время наибольшее количество платежей и переводов осуществлено в карточных платежных системах (8,8 млрд шт., или 83,8%).