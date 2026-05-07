В 2025 году в пределах Украины фактически осуществляли деятельность следующие платежные системы: 1 система межбанковских расчетов (СЭП), 6 «карточных» платежных систем и 19 платежных систем «перевода средств». Об этом говорится в Отчете НБУ по оверсайту инфраструктуры финансового рынка за 2025 год.
В НБУ показали, как украинцы переводили деньги в 2025 году
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Где произведена наибольшая сумма платежей и переводов
Наибольшая сумма платежей и переводов в пределах Украины в течение 2025 года осуществлена в СЕП — 273,6 трлн грн, или 97,2% всех платежей и переводов в пределах Украины.
Где наибольшее количество
В то же время наибольшее количество платежей и переводов осуществлено в карточных платежных системах (8,8 млрд шт., или 83,8%).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии