К программе «Бонус к депозиту» присоединился Бизнесбанк.

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Бизбанк. Узнайте, какие условия по депозитам предлагает банк и как увеличить доходность благодаря бонусу от сайта «Минфин».
Бизбанк (полное название — Банк инвестиций и сбережений) — это украинский коммерческий банк, работающий на рынке с 2005 года и специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов и физических лиц. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Условия депозита «Доходный»
Вы можете открыть гривневый депозит «Доходный» в Бизбанке на срок 3 или 6 месяцев и гарантированно получить денежный бонус от «Минфина».
Ниже — актуальные условия акции (по состоянию на 06.05.2026):
Бонус начисляется дополнительно к процентной ставке банка и выплачивается в гривне по курсу НБУ на день оформления депозита.
Как получить бонус к депозиту
- Перед открытием депозита в Бизбанке заполните заявку на сайте «Минфина».
- Откройте депозит онлайн или в любом отделении.
- Сразу после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.
Выплата бонуса происходит в течение 32 дней после того, как вы подтвердили размещение депозита.
Какие депозиты участвуют в акции
- Гривневый депозит «Доходный»
- Срок — 3 или 6 месяцев
- Минимальная сумма вклада — от 100 000 грн
- Группа вкладчиков — только физические лица
- Выплата процентов — в конце срока
- Возможность пополнения — нет
- Оформление — в отделении банка или онлайн.
Какие депозиты не участвуют в акции
- Со сроком вклада, отличным от 3,6 месяцев
- С суммой вклада менее 100 000 гривен
- Открытые до подачи заявки или после ее окончания
- Оформленные клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшими вклады в банке в течение последних 31 дня до подачи заявки на участие в акции
- Не соответствующие условиям акции
