К программе «Бонус к депозиту» присоединился Бизнесбанк.

В программе «Бонус к депозиту» появился новый участник — Бизбанк. Узнайте, какие условия по депозитам предлагает банк и как увеличить доходность благодаря бонусу от сайта «Минфин».

Бизбанк (полное название — Банк инвестиций и сбережений) — это украинский коммерческий банк, работающий на рынке с 2005 года и специализирующийся на обслуживании корпоративных клиентов и физических лиц. Банк является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Условия депозита «Доходный»

Вы можете открыть гривневый депозит «Доходный» в Бизбанке на срок 3 или 6 месяцев и гарантированно получить денежный бонус от «Минфина».

Ниже — актуальные условия акции (по состоянию на 06.05.2026):

Бонус начисляется дополнительно к процентной ставке банка и выплачивается в гривне по курсу НБУ на день оформления депозита.

Как получить бонус к депозиту

Перед открытием депозита в Бизбанке заполните заявку на сайте «Минфина».

Откройте депозит онлайн или в любом отделении.

Сразу после этого подтвердите размещение вклада по ссылке на нашем сайте.

Выплата бонуса происходит в течение 32 дней после того, как вы подтвердили размещение депозита.

Какие депозиты участвуют в акции

Гривневый депозит «Доходный»

Срок — 3 или 6 месяцев

Минимальная сумма вклада — от 100 000 грн

Группа вкладчиков — только физические лица

Выплата процентов — в конце срока

Возможность пополнения — нет

Оформление — в отделении банка или онлайн.

Какие депозиты не участвуют в акции

Со сроком вклада, отличным от 3,6 месяцев

С суммой вклада менее 100 000 гривен

Открытые до подачи заявки или после ее окончания

Оформленные клиентами, имеющими действующие вклады и/или имевшими вклады в банке в течение последних 31 дня до подачи заявки на участие в акции

Не соответствующие условиям акции

Подробные условия акции «Бонус к депозиту» читайте по ссылке.

💰 ОТКРЫТЬ ДЕПОЗИТ С БОНУСОМ В БИЗБАНКЕ