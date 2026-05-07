Распространенной формой владения имуществом в Украине является совместная собственность. Она имеет свои особенности как в пользовании имуществом, так и при его отчуждении, в частности при продаже. Совместная собственность — это совместное владение имуществом двумя или более лицами без определения долей каждого из них в праве собственности. Об этом говорится в разъяснении Минюста.
Как продать жилье, которое есть в совместной собственности — разъяснение Минюста
Что относится к совместной собственности
К ней может относиться имущество, приобретенное:
- супругами за время брака (расторжение брака не прекращает права общей совместной собственности);
- в результате совместного труда и за общие денежные средства членов семьи;
- на основании приватизации.
Как продать жилье в совместной собственности
Существуют следующие способы продажи жилья, находящегося в совместной собственности:
- продажа всей квартиры/дома. Обязательно должно быть согласие всех совладельцев;
- продажа доли. Для этого необходимо определить долю, выделить ее в натуре (если имущество позволяет это сделать) или разделить имущество.
Источник: Минфин
З даруванням квартири/будинку, що належить
до спільної сумісної власності, існуть два варіанти:
1. якщо дарують не співвласнику — письмової згоди достатньо.
2. якщо дарують одному із співвласників — нотаріуси хочуть додатково
заробити, та вимагають спочатку виділення часток за окрему плату,
а вже потім дарування тільки своєї частки.
Хоча згідно зі статтею 67 Сімейного кодексу України, якщо майно набуте у шлюбі, але частки
не визначені, чоловік або дружина мають право подарувати свою частину без згоди іншого.