В каком банке наиболее выгодно положить 100 000 грн на депозит весной 2026 года

Несмотря на военные риски и общую экономическую неопределенность, депозит для украинцев остается одним из самых простых способов сохранить деньги и получить прогнозируемый доход. Весной 2026 года банки продолжают активно конкурировать за вкладчиков: одни делают ставку на максимальный процент, другие — на гибкость, возможность пополнения или удобное дистанционное оформление. Мы собрали шесть актуальных предложений и посмотрели, где сегодня, на наш взгляд, могут быть интересные условия для размещения 100 000 грн.

O.Bank — сильная депозитная линейка Идея Банка и оформление в приложении

У мобильного O.Bank, который предоставляет доступ к депозитным продуктам АО «Идея Банк», весной 2026 года одно из самых сильных предложений в подборке. В линейке есть сразу несколько продуктов, на которые стоит обратить внимание: «На старт» со ставкой 17% годовых сроком на 100 дней и 6 месяцев, «О. Депозит» — 16,90% годовых сроком от 1 до 18 месяцев, и «Для своих» — от 7,5% до 16,80% годовых, в зависимости от срока, формата выплаты процентов и надбавок. Есть в продуктовой линейке и более гибкие решения — например, вклад «Свободные средства» до востребования под 5% годовых, который допускает пополнение и частичное снятие в пределах неснижаемого остатка, а также депозит «Вместе к победе» на 100 дней под 12% годовых с возможностью пополнения на сумму от 1 000 грн. Таким образом, O.Bank/Идея Банк покрывает сразу несколько сценариев пользования деньгами — от максимальной доходности до сохранения доступа к части денег.

Помимо ставки, отдельным преимуществом O.Bank является удобство пользования продукта. Оформить депозит можно без посещения отделения, прямо в смартфоне, а в линейке есть варианты как для новых клиентов, так и для тех, кто уже пользуется сервисом. Например, депозит «На старт» прямо ориентирован на клиентов, у которых ранее не было депозитов в Идея Банке, то есть по факту работает как удобная точка входа для нового вкладчика (максимальная сумма вклада — как раз 100 000 грн). Для тех, кто ценит простоту, это важный аргумент: не нужно тратить время на бумаги, а управлять вкладом можно дистанционно. К тому же депозит «Для своих» от Идея Банка стал победителем FinAwards 2026 в номинации «Самый лучший депозит», что для такого продукта является сильным репутационным сигналом.

Если брать самый выгодный из представленных гривневых вариантов для суммы 100 000 грн, то это депозит «На старт» на 6 месяцев под 17% годовых. При таком сценарии чистый доход после уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора составит около 6 563 грн. Это один из лучших коротко- и среднесрочных результатов в этой подборке. В то же время для вкладчиков, которым важна не только ставка, но и выбор формата, O.Bank предлагает альтернативы: в «О. Депозите» и «Для своих» можно выбирать выплату процентов ежемесячно или в конце срока, а также пользоваться опцией пополнения в пределах определенных договором сроков.

В целом O.Bank сейчас выглядит как одно из самых привлекательных предложений для рядового вкладчика: конкурентная ставка, несколько заметных продуктов в линейке, полностью цифровое открытие счета и сильное позиционирование самого депозитного направления. Для тех, кто хочет положить 100 000 грн без лишней бюрократии и походов в отделение, это действительно один из самых удобных вариантов.

Агропросперис Банк — высокая доходность и широкий выбор условий

Среди актуальных гривневых вкладов на сумму от 100 000 грн особое внимание привлекают депозитные программы Агропросперис Банка, в которых сочетаются конкурентные ставки и широкий выбор условий размещения.

Одну из самых привлекательных ставок на рынке предлагает акционный вклад «Посевной» — 17% годовых в гривне на 6 или 9 месяцев. Оформить его можно до 31.05.2026 г. Минимальная сумма составляет 15 000 грн, поэтому разместить 100 000 грн можно без ограничений. За шесть месяцев вкладчик получит более 6 500 грн чистого дохода после налогообложения, что делает этот вариант удачным решением для тех, кто хочет зафиксировать высокую доходность на среднесрочный период.

Для вкладчиков, которые ценят стабильность и предсказуемость, оптимальным выбором могут стать вклады на 12 месяцев, ведь именно на этот срок банк предлагает максимальные ставки в базовой линейке. Депозит «Классический+» с выплатой процентов в конце срока доступен под 16% годовых, а «Классический» с ежемесячной выплатой — под 15,25% годовых. Обе программы предусматривают бонус +0,25 п.п. для пенсионеров. Поэтому по вкладу 100 000 грн пенсионеры могут получать около 1 000 грн ежемесячного чистого дохода после уплаты налогов.

Тем, кто хочет не только хранить средства, но и постепенно наращивать сумму вклада, стоит рассмотреть депозит «Капитал». Он предусматривает ежемесячную капитализацию процентов и позволяет пополнять счет в течение всего срока действия договора. Максимальная ставка составляет 14,75% годовых на 12, 18 или 24 месяца. Именно эта программа была отмечена как призер FinAwards 2024 в номинации «Самый лучший депозит».

В целом в банке доступны сроки размещения от 1 до 24 месяцев, что позволяет подобрать решение как для краткосрочного размещения средств, так и для более длительного сохранения доходности. Оформить депозит можно в отделении, а действующим клиентам — дистанционно через онлайн-банкинг AP Bank, где также доступны пополнение вкладов, настройка пролонгации, контроль выплат и другие сервисы.

В итоге депозитная линейка Агропросперис Банка выглядит сбалансированно: здесь есть и высокие акционные ставки, и классические годовые решения для стабильного дохода, и программы для постепенного накопления. Для вкладчиков, которые ищут привлекательную доходность в надежном банке с иностранным капиталом, эти предложения выглядят конкурентными.

Sense Bank

В Sense Bank основным продуктом для тех, кто хочет именно заработать на депозите, является вклад «Прибыльный». По нему банк предлагает 11,5% годовых на 3 месяца, 12% — на 6 и 12 месяцев, и 13% — на 18 и 24 месяца. Минимальная сумма вклада — 5 000 грн, вклад является срочным, без досрочного возврата, но с возможностью пополнения в рамках условий договора.

В отличие от O.Bank, где более выгодными выглядят короткие сроки с высокой ставкой, в Sense максимальная доходность достигается на более длительном горизонте. Если взять 100 000 грн и разместить их на 18 месяцев под 13% годовых, чистый доход после уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора составит около 15 084 грн. Это самая большая абсолютная сумма дохода в нашей подборке, но ждать ее придется дольше, чем в случае с более короткими депозитами конкурентов.

Другие продукты Sense Bank — «Сберегательный», «Сборка» и «Быстрый», скорее, дополняют линейку. Первые два — это бессрочные вклады до востребования под 4% годовых в гривне, а «Быстрый» — короткий срочный депозит на 3 дня под 6%. Они могут подойти для более гибкого пользования деньгами, но не являются основными кандидатами на звание самого выгодного варианта для 100 000 грн.

Правэкс Банк

В Правэкс Банке ключевым продуктом для нашего сравнения является «Правэкс Классика». Согласно действующей таблице ставок, в гривне он приносит до 13,5% годовых, а при открытии в PRAVEX ONLINE — до 14,0% на срок от 93 до 183 дней. Проценты выплачиваются в конце срока, досрочный возврат не предусмотрен, но пополнение возможно практически до конца действия вклада.

Для вкладчика логика проста: если банк интересует, именно с точки зрения доходности, оформление онлайн выглядит более выгодным. Если взять минимальный срок из диапазона максимальной ставки — 93 дня — то 100 000 грн под 14% годовых принесут около 2 747 грн чистого дохода после уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Если же размещать деньги на более длительный срок в пределах этого диапазона, итоговая сумма заработка будет больше.

Помимо «Классики», у банка есть еще депозит «Стандарт» с ежемесячной выплатой процентов. Но по максимальной ставке он проигрывает: в гривне это 11,5%, или 12,0% при открытии онлайн, в зависимости от срока. Поэтому именно «Правэкс Классика» остается наиболее логичной базой для сравнения в нашем обзоре.

МТБ Банк

В МТБ Банке наиболее привлекательной для рядового вкладчика представляется программа «Срочный». По ней банк предлагает ставку в гривне от 6,0% до 16,20% годовых, срок — от 1 до 12 месяцев, минимальная сумма — 2 000 грн. Это классический срочный вклад без пополнения и без досрочного возврата, с ежемесячной выплатой процентов.

Если смотреть на ставку, то это довольно неплохое предложение. Разместив 100 000 грн на год по ставке 16,20% годовых, после уплаты 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора можно заработать около 13 041 грн чистого дохода. Проблема лишь в том, что на сайте банка в паспорте продукта ставка указана в виде диапазона, без детализации, на какой именно срок приходится верхний предел 16,20%.

У банка есть также гривневые продукты «Накопительный» со ставкой до 15,50%, и «Пенсионный» — до 16,30%. Но «Накопительный» уступает «Срочному» по верхней границе ставки, а «Пенсионный» является специализированным предложением, ориентированным не на всех вкладчиков. Именно поэтому для общего сравнительного материала наиболее уместно брать за основу универсальный «Срочный».

àbank

В àbank основным предложением для широкого круга вкладчиков является депозит Online. Банк заявляет по нему ставку от 15,10% до 15,50% годовых в гривне, сроки — 3, 6, 12 и 15 месяцев, минимальная сумма — 1 000 грн. Проценты можно получать ежемесячно или капитализировать, а для сроков 3, 6 и 12 месяцев предусмотрено пополнение в пределах стартовой суммы, но не более 100 000 грн в месяц.

Как и в случае с МТБ Банком, в предоставленном документе ставка указана диапазоном без привязки каждого конкретного значения к отдельному сроку. Поэтому для ориентира можно отталкиваться от максимально заявленного предела. Если 100 000 грн разместить на год под 15,50% годовых, чистый доход после уплаты 18% НДФЛ и 5% военного сбора составит около 11 935 грн. Это хороший результат для массового онлайн-депозита.

Другие продукты банка менее релевантны для нашей подборки. «Помощь» тоже дает 15,50%, но доступна только пенсионерам и у нее лимит суммы 50 000 грн. «Стандарт срочный» приносит до 14,40% в гривне, «Стандарт» — до 8,50% с возможностью досрочного расторжения, а у «Рантье» порог входа от 5 млн грн. То есть именно Online является самым понятным и сильным предложением àbank для массового вкладчика, который хочет положить 100 000 грн.

Какой вывод

Если смотреть на более короткий горизонт и сочетание ставки, простоты и цифрового оформления, сильно выглядит O.Bank с депозитом «На старт» на 6 месяцев под 17% годовых. Рядом с ним среди наиболее интересных предложений стоит выделить и Агропросперис Банк: его акционный вклад «Посевной» также дает 17% годовых на 6 или 9 месяцев, а более широкая депозитная линейка позволяет выбирать между высокой ставкой, ежемесячной выплатой процентов, капитализацией и возможностью пополнения. Для вкладчика, который хочет разместить 100 000 грн с хорошей доходностью, оба банка в числе фаворитов этой весной, хотя и делают акцент на немного разных сценариях: O.Bank — на удобном цифровом открытии, Агропросперис Банк — на сочетании высокой ставки и выбора условий.

Если же вкладчик готов зафиксировать деньги на более долгий срок, то здесь наибольший заработок предлагает «Агропросперис»: 16% на 12 месяцев, а также 15,75% на 18 и 24 месяца. Достоин внимания и вариант Sense Bank с депозитом «Прибыльный» на 18 месяцев под 13% годовых. МТБ Банк и àbank тоже имеют конкурентные предложения, но в предоставленных паспортах продуктов верхняя граница ставки подана как диапазон без полной разбивки по срокам, поэтому их стоит рассматривать как сильные, но менее прозрачные с точки зрения быстрого прямого сравнения.

Если нужен депозит «положил и забыл» с максимально простой логикой, в топе этой весны точно будут O.Bank, Агропросперис Банк, àbank и МТБ Банк. Если главное — зафиксировать наибольшую сумму дохода на более длительном горизонте, тогда можно смотреть в сторону Агропросперис Банка и Sense Bank. Правэкс Банк в этом списке выглядит, скорее, как сбалансированный, но более сдержанный вариант, особенно для тех, кто готов открывать вклад онлайн ради более высокой ставки.