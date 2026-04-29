Как ИИ разгоняет инфляцию и меняет политику ФРС и ЕЦБ

В последние три года центральные банки в основном рассматривали искусственный интеллект (ИИ) так же, как климатические изменения или демографию: как долгосрочный фактор, за которым следует следить, но который еще не является инструментом монетарной политики. Теперь это разграничение фактически исчезло. Об этом сообщает Euronews, «Минфин» публикует перевод статьи.

Регуляторы начали воспринимать ИИ как структурное смещение масштаба электрификации или интернета, способного изменить инфляцию, процентные ставки и сами инструменты, с помощью которых центральные банки их устанавливают.

Спор уже не о том, имеет ли ИИ значение. Он о другом — о времени, механизме влияния и направлении: как быстро проявятся его последствия, происходящие сначала с ценами — рост или падение — и как центральным банкам реагировать на фактор, который в краткосрочной перспективе может быть инфляционным, но в более длинной — дезинфляционным.

Что ЕЦБ и Бундесбанк уже делают с ИИ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) быстрее всего перешел от теории к практическому использованию искусственного интеллекта.

В блоге, опубликованном 21 апреля 2026 года, четверо экономистов ЕЦБ — Оскар Арсе, Карин Клибер, Микеле Ленца и Джоан Паредес — сообщили, что с конца 2022 года модель машинного обучения стала частью аналитического инструментария, используемого для подготовки решений по монетарной политике для Совета управляющих.

Модель анализирует около 60 показателей, отражающих инфляционные ожидания, ценовое давление, реальную экономическую активность и финансовые условия и обновляется несколько раз в квартал. Ее результаты уже проверялись на практике.

Во втором и четвертом кварталах 2025 года модель зафиксировала риски роста базовой инфляции, которые впоследствии оправдались: окончательные показатели оказались примерно на 20 базисных пунктов выше официальных прогнозов Евросистемы.

«Искусственный интеллект может помогать отслеживать инфляционные риски в режиме реального времени», — отметили эксперты.

Бундесбанк двигается схожим путем. Во время совместной конференции Bundesbank-SUERF во Франкфурте 9 декабря 2025 г. президент Бундесбанка Йоахим Нагель подтвердил, что немецкий центральный банк уже использует широкий спектр применений ИИ для улучшения аналитики и поддержки внутренних процессов.

Среди них текстовые интеллектуальные ассистенты, анализ документов с помощью ИИ и модель MILA, которая оценивает коммуникации центральных банков еврозоны.

«Технологии в конечном счете должны служить людям. И то же касается нас как центральных банков: мы используем ИИ, чтобы лучше выполнять наши обязанности, — сказал Нагель.

Что ФРС говорит о ИИ: от любопытства к ключевым дискуссиям

В Федеральной резервной системе (ФРС) переход к теме ИИ был обусловлен не столько практическим внедрением, сколько изменением подходов — от общего интереса к серьезным дискуссиям о фундаментальных последствиях для денежно-кредитной политики.

Чиновники перешли от простого признания существования ИИ к обсуждению того, как он может изменить базовые компромиссы, с которыми сталкивается монетарная политика.

В прошлом году член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер отметил, что искусственный интеллект внедряется быстрее, чем персональные компьютеры, интернет или смартфоны, и что вопрос производительности теперь находится в центре дискуссий по денежно-кредитной политике.

«Ключевой вопрос состоит в том, будет ли ИИ способствовать восстановлению роста производительности. Устойчивый рост производительности свыше 2% обычно поддерживает рост реальных доходов и уровня жизни без инфляционного давления. Как разработчик монетарной политики я надеюсь, что искусственный интеллект оправдает ожидания», — сказал Воллер.

Выступая на мероприятии Euro20+, организованном Нагелем в ноябре 2025 года, вице-президент Федеральной резервной системы Филипп Джефферсон подчеркнул двойное влияние искусственного интеллекта на инфляцию.

С одной стороны, технология может снижать издержки производства за счет роста производительности. С другой стороны, она способна подталкивать цены на ресурсы вверх.

«ИИ может оказывать повышающее давление на отдельные категории цен, поскольку многие компании масштабируют эту технологию. В то же время, для ИИ нужны дата-центры, конкурирующие с другими производственными процессами за землю, энергию и другие ресурсы. Поэтому влияние ИИ на инфляцию не исключительно сдерживающее», — отметил Джефферсон.

Наиболее политически чувствительную позицию в дискуссии занимает Кевин Уорш, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФРС по истечении срока Джерома Пауэлла в мае.

Орш назвал бум искусственного интеллекта мощнейшей волной роста производительности при его жизни и сравнил нынешний момент с концом 1990-х годов, когда Алан Гринспен проводил более мягкую политику, чем предполагали формальные правила, сопровождавшиеся ростом производительности и стабильными ценами.

Впрочем, во время слушаний в Сенате на прошлой неделе он занял более осторожную позицию. Орш заявил, что ИИ приближается к «скорости побега» и предостерег, что политики пока не могут полагаться на его потенциальный прирост производительности.

«ИИ становится настолько значимым, что приближается к тому, что можно назвать скоростью побега», — сказал он, добавив, что Федеральному резерву, возможно, придется пересмотреть свои макроэкономические модели, которые используются для прогнозирования инфляции и экономической динамики.

В то же время он признал, что эта волна инноваций в перспективе может ослабить ценовое давление и упростить борьбу с инфляцией, но отметил, что остается неопределенность относительно того, как эти выгоды скажутся на рынке труда — второй составляющей мандата ФРС наряду с контролем инфляции.

Уолл-стрит разделился между «дезинфляционными оптимистами» и «инвестиционными ястребами»

Пока центральные банки еще дискутируют, как трактовать искусственный интеллект, Уолл-стрит уже начал учитывать его последствия в рыночных стратегиях. Крупнейшие компании по управлению активами и экономисты инвестбанков закладывают влияние технологии в свои прогнозы по инфляции, экономическому росту и доходности облигаций — и рынок все четче делится на две противоположные позиции.

«Дезинфляционные быки» рассматривают ИИ как положительный шок предложения: более низкие цены, более низкие ставки и рост рисковых активов.

«Инвестиционные ястребы», однако, видят краткосрочную инфляционную проблему: масштабный инвестиционный цикл, который подталкивает вверх цены на электроэнергию, ухудшает баланс сбережений и инвестиций и повышает долгосрочные доходности облигаций еще до того, как появятся эффекты от роста производительности.

Наиболее радикальную дезинфляционную позицию озвучивают представители индустрии управления активами. Майк Ганстад, руководитель подразделения управления активами Northern Trust в размере $1,4 трлн, заявил Financial Times в апреле 2026 года, что ИИ может стать одним из самых положительных шоков предложения в современной экономической истории.

По его мнению, если ИИ обеспечит устойчивый рост производительности, он исполнит дезинфляционную роль, которую годами не смогла завершить жесткая монетарная политика.

«Это почти так, как ИИ является вашей монетарной политикой — и он будет эффективнее всего, что может сделать ФРС или любой другой центральный банк в мире», — сказал Ганстад.

«Инвестиционные ястребы» ожидают противоположного сценария: настолько масштабного инвестиционного цикла, что он поднимет цены на электроэнергию и доходности облигаций еще до появления ощутимого эффекта от роста производительности.

Экономисты Oxford Economics Бен Мэй и Даниэл Харенберг в феврале отметили, что преждевременное снижение процентных ставок на предположении, что искусственный интеллект будет иметь дезинфляционный эффект, было бы ошибкой. В настоящее время ИИ, напротив, подталкивает инфляцию из-за роста цен на электроэнергию, инвестиции в дата-центры и эффекта богатства, связанного с повышением фондовых рынков.

« Влияние И И на инфляцию будет зависеть от того, насколько рост предложения в экономике будет компенсирован соответствующим увеличением совокупного спроса», — говорится в аналитической записке Oxford Economics.

Goldman Sachs пришел к подобному выводу. Экономисты Мануэль Абекасис и Хончен Вэй обратили внимание на возможно наименее оцененный канал влияния ИИ на инфляцию — цены на электроэнергию.

В США рост цен на электроэнергию составил 6,9% в годовом исчислении к декабрю 2025 года, значительно превышая общую инфляцию PCE на уровне 2,9%. Goldman прогнозирует, что инфляция на электроэнергию для потребителей будет оставаться около 6% в 2026 и 2027 годах, после чего замедлится примерно до 3,5% в 2028 году.

«Мы ожидаем, что дата-центры существенно увеличат спрос на электроэнергию, обеспечив около 40% общего роста спроса на электроэнергию в течение следующих пяти лет», — сказал Абекасис.

По оценкам Goldman Sachs, рост стоимости электроэнергии прибавит 0,2 процентного пункта к общей инфляции в 2026 году и 0,15 п.п. в 2027 году. Основной косвенный эффект на базовую инфляцию будет приходиться на секторы медицины, транспорта и общественного питания.

Вопрос во времени, а не в направлении

В настоящее время существует общее согласие об одном: искусственный интеллект настолько масштабный фактор, что заставляет центральные банки переосмысливать, как работает экономика.

Нерешенным остается вопрос о последовательности. Если сначала проявятся эффекты роста производительности, центральные банки могут получить пространство снижения ставок без риска нового разгона инфляции.

Если же сначала произойдет инвестиционный бум — из-за роста цен на энергию, спрос на капитал и повышения стоимости активов — тогда слишком рано смягчающие условия политики могут быть вынуждены быстро развернуть политику обратно.

Это разительно отличается от ситуации еще несколько лет назад, когда искусственный интеллект почти не упоминался в выступлениях центральных банков.