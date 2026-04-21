українська
21 апреля 2026, 17:13 Читати українською

НБУ зафиксировал стремительный рост кредитования бизнеса и населения

Украинская банковская система показывает высокую активность. Согласно обновленным данным Национального банка, в марте 2026 г. темпы кредитования оставались на повышенном уровне. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Фото: НБУ

Ключевые показатели кредитования

НБУ отмечает важность анализа именно чистых гривневых кредитов (без учета неработающих активов), поскольку этот показатель лучше всего отражает реальную активность банков:

  • Для населения объем чистых кредитов вырос на 36% в годовом исчислении (р/с).
  • Для бизнеса рост составил 32% г/г.

Нацбанк объяснил, что прошлогоднее списание государственными банками старых неработающих кредитов (NPL) на сумму более 170 млрд грн технически сократило валовой портфель, однако динамика новых выдач остается стабильно положительной.

Доверие вкладчиков

По словам регулятора, банковская система продолжает накапливать ресурсы благодаря доверию клиентов. Объемы гривневых средств на счетах стабильно растут:

  • Средства физических лиц: +20% р/с.
  • Средства бизнеса: +13% р/с.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
