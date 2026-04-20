20 апреля 2026, 12:52

В Дубае готовят к открытию первую в мире станцию для воздушных такси

В Дубае готовят к открытию первую в мире станцию вертикального взлета и посадку воздушных такси возле Международного аэропорта Дубая. Коммерческие перевозки планируется запустить до конца 2026 года. Об этом сообщает «Хмарочос» со ссылкой на медиаофис правительства Дубая.

Объект проинспектировал заместитель премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум.

Он отметил, что станция уже готова и является частью более широкой сети, которая будет включать в себя районы Downtown, Palm Jumeirah и Dubai Marina — ее планируют завершить до конца этого года.

«Ожидается, что первая станция будет обслуживать около 170 тысяч пассажиров каждый год, и я поручил запустить сервис для общественности уже в этом году с соблюдением самых высоких международных стандартов. Этот проект является ключевым этапом развития городской мобильности Дубая, сокращает время в пути и делает город более близким», — сказал Хамдан бин Мохаммед Аль Мактум.

Такси может лететь со скоростью 324 км/ч, поездка от международного аэропорта Дубая до Palm Jumeirah будет длиться около 10 минут вместо 45 минут на автомобиле.

Компания — производитель воздушных такси Joby Aviation подписала соглашение с Дубаем в 2024 году. Joby Aviation — американский авиационный стартап, разрабатывающий электрические аэротакси с вертикальным взлетом и посадкой.

Это полностью электрический, экологически чистый летательный аппарат с нулевыми эксплуатационными выбросами, имеет акустический профиль, который сливается с фоновым городским шумом, и в сто раз тише вертолета, пишет медиаофис правительства Дубая.

Роман Мирончук
Источник: Минфин
