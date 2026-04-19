Банки или почта: какой украинцы выбирают способ получения пенсий

В Украине большинство пенсионеров получают выплаты через банки. По состоянию на 1 апреля 2026 года из 10,1 млн пенсионеров 82,01% (8,2 млн человек) пользуются банковскими учреждениями, тогда как 17,99% (1,9 млн) получают пенсии через «Укрпочту». Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Какой средний размер

Средний размер пенсии на указанную дату составил 6544,62 грн.

Кто из банков лидирует

Лидером среди банков по количеству пенсионеров остается ПриватБанк — через него выплаты получают 58,9% клиентов-пенсионеров.

На втором месте — Ощад с долей 30,44%. Далее следуют Райффайзен Банк Аваль (3,54%) и другие банки, на которые совокупно приходится 7,12%.

Тенденция свидетельствует о дальнейшей диджилизации пенсионных выплат и постепенном уменьшении роли почтовых отделений в доставке пенсий.

В то же время, значительная часть получателей «Укрпочты» сохраняется, в частности, в сельской местности и среди маломобильных граждан.