16 апреля 2026, 14:45 Читати українською

Anthropic откроет британским банкам доступ к «опасному» ИИ Mythos уже на следующей неделе

Компания Anthropic планирует предоставить доступ к своей новейшей модели искусственного интеллекта Mythos ведущим финансовым учреждениям Великобритании в течение следующих семи дней. Этот шаг является частью закрытой программы «Project Glasswing», которая вызвала большое беспокойство среди мировых регуляторов, сообщает Bloomberg.

Anthropic откроет британским банкам доступ к «опасному» ИИ Mythos уже на следующей неделе

В чем опасность Mythos?

Mythos оказался столь мощным, что компания решила ограничить его публичный релиз. В ходе внутренних испытаний модель обнаружила тысячи уязвимостей «нулевого дня» во всех основных операционных системах и веб-браузерах.

Из-за возможности модели не только находить, но и потенциально эксплуатировать бреши в киберзащите, Anthropic решила сначала предоставить доступ профессионалам по кибербезопасности, чтобы они успели «залатать» дыры в собственных системах.

В первые участники программы Glasswing вошли крупные технологические компании, в частности Amazon, Apple, Microsoft и Cisco. После анонса проекта американские финансовые регуляторы даже провели срочную встречу с представителями Уолл-стрит, чтобы обсудить потенциальные риски новых ИИ-моделей.

Читайте также: Бессент и Пауэлл срочно встретились с банкирами после выпуска новой ИИ-модели от Anthropic

Реакция регуляторов и банкиров

Британский институт безопасности ИИ уже провел тестирование модели и подтвердил, что она значительный шаг вперед в способности симулировать многоступенчатые кибератаки.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли призвал глобальных регуляторов срочно оценить угрозы, которые несет Mythos.

«Мы устанавливаем собственные предохранители и ограничения для этого продукта, поскольку понимаем, насколько мощным он может быть», — отметила Пип Уайт, руководитель Anthropic в Британии и Ирландии.

Экспансия Anthropic в Лондоне

Несмотря на опасения регуляторов, Anthropic активно расширяет свое присутствие в Европе. Компания объявила о планах открыть новый офис в Лондоне в первом квартале следующего года, что позволит увеличить штат сотрудников с 200 до 800 человек.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
