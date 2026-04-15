українська
15 апреля 2026, 13:44 Читати українською

Укрпочта почти вдвое снизила стоимость письма с описанием вложения

Укрпочта обновила услугу «Письмо с описанием вложения» и почти вдвое снизила ее стоимость: теперь отправить документы с юридически значимым подтверждением можно от 72 грн вместо 126 грн раньше, говорится в сообщении компании.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно об услугеОбновление услуги Укрпочта внедрила в ответ на обратную связь от клиентов — прежде всего государственных учреждений, юристов, нотариусов и всех, кто регулярно посылает документы.

Что известно об услуге

Обновление услуги Укрпочта внедрила в ответ на обратную связь от клиентов — прежде всего государственных учреждений, юристов, нотариусов и всех, кто регулярно посылает документы.

Для частных клиентов это означает более простой и доступный способ присылать важные личные и юридические документы, а для бизнеса более удобный инструмент для официальной переписки, договорной работы и других коммуникаций, где важен не только факт отправки, но и зафиксированное содержание письма. Обновленный продукт также подразумевает адресную доставку с верификацией получателя.

Одновременно Укрпочта изменила и подход к тарификации. Теперь стоимость имеет четкую и понятную структуру: отдельно оплачивается вес отправления и отдельно описание вложения. Такой подход делает тариф более прозрачным и позволяет клиенту сразу видеть, за что именно он платит.

Обновленные тарифы

В настоящее время действуют следующие тарифы:

  • до 50 г — 48 грн с НДС,
  • от 50 г до 2 кг — 96 грн с НДС,
  • описание вложения — 24 грн при оформлении онлайн или 48 грн в отделении.

Объявленная ценность до 500 грн уже включена в стоимость описания вложения. Если она составляет от 501 до 5000 грн, доплата составляет 24 грн.

При необходимости клиенты могут добавить сообщение о вручении: бумажное — за 48 грн, электронное — за 24 грн. SMS-информирование уже включено в тариф.

«Письмо с описанием вложения» особенно актуально для судебных и договорных документов, официальной переписки и бизнес-коммуникаций — во всех случаях, когда подтверждение содержания отправления имеет принципиальное значение.

В то же время, важно учесть: описание вложения больше не используется в сервисе «Укрпочта Документ», а также для посылок по тарифам «Базовый» и «Приоритетный». Если клиенту требуется подтверждение содержания отправки, следует выбирать услугу «Письмо с описанием вложения».

Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

BatonUA
BatonUA
15 апреля 2026, 14:00
Прибрали доставку цінного листа кур'єром. Цього найбільше не вистачає
