Национальный банк Украины для повышения уровня стабильности и надежности платежной инфраструктуры актуализировал порядок осуществления оверсайта платежной инфраструктуры. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Новые правила от НБУ: как изменится контроль за платежной инфраструктурой
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Что изменил НБУ
- исключил нормы относительно оверсайта поставщиков платежных услуг, включая эмитентов электронных денег, не являющихся субъектами платежных систем;
- расширил список организационных и технических мероприятий по обеспечению непрерывности деятельности для всех объектов оверсайта;
- усилил требования по управлению рисками третьих сторон, в частности, исключил право технологического оператора платежных услуг передавать выполнение функций другому технологическому оператору платежных услуг;
- обновил порядок определения важности платежных систем и операторов платежных услуг;
- усовершенствовал подходы к оценке платежной инфраструктуры;
- актуализировал терминологию в соответствии с законодательством по защите информации, электронных коммуникаций.
Указанные изменения вступают в силу с 14 апреля 2026 года.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии