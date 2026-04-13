В monobank подвели итоги яичной «битвы»

В приложении monobank завершилась пасхальная мини-игра, в ходе которой клиенты в общей сложности потратили более двух месяцев экранного времени на механическое встряхивание смартфонов. Результатом интерактивной акции стал сбор более 8,2 миллиона гривен на беспилотники и розыгрыш техники Apple. Об этом сообщает соучредитель учреждения Олег Гороховский 13 апреля.

Статистика активности и распределение призов

По официальным данным, к виртуальному разбиванию пасхальных яиц присоединились 290 393 пользователя. Совместными усилиями они разбили почти миллион цифровых яиц. Благодаря игровой механике и привлечению аудитории на покупку дронов было собрано ровно 8 298 355 грн.

Главный приз выиграла клиентка София Р. За первое место ей обещаны титул обладательницы «самого мощного яйца», памятный кубок, iPhone и праздничная корзина с секретным содержимым. Второе и третье места заняли Николай Ф. и Святослав Ф., которые также получат телефоны и подарочные наборы.

Как геймификация в банковской сфере привлекает внимание

Геймификация — один из самых недорогих инструментов необанков для удержания аудитории. По данным профильных маркетинговых ресурсов, вместо многомиллионных бюджетов на прямую рекламу финансовые учреждения используют ситуативные игры для искусственного увеличения частоты открытия приложения и продолжительности сеансов.

В случае с пасхальной акцией, которая проходила 11−12 апреля, банк не только получил бесплатную вирусную рекламу в социальных сетях, но и стимулировал прямые денежные переводы.