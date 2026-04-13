Lloyds Bank первым в Британии включил ИИ в состав совета директоров

Lloyds Banking Group стала первой ведущей компанией в Великобритании, официально внедрившей алгоритмы искусственного интеллекта на уровне совета директоров. Виртуальный помощник получил высокий управленческий статус и доступ к закрытой корпоративной аналитике. Об этом сообщает The Times.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Нейтрализация «человеческого фактора»

Разработчиком программного обеспечения для высшего руководящего органа банка выступила компания Board Intelligence. Согласно заявленному функционалу, ИИ-агент будет выполнять две ключевые функции: быструю обработку больших массивов конфиденциальной информации и непосредственную подготовку материалов для совещаний топ-менеджмента.

Помимо рутинной аналитики, на алгоритм возложена специфическая задача — «бороться с предвзятостью» руководителей при принятии стратегических решений. Предполагается, что машина будет выявлять нелогичные или предвзятые выводы членов правления, опираясь исключительно на математические модели и сухие цифры, без учета человеческих эмоций или корпоративных интриг.

Группа Lloyds в последние годы активно внедряет цифровые технологии, стремясь оптимизировать расходы: на данный момент у банка более 21,5 миллиона активных пользователей мобильного приложения, а его руководство недавно прошло обучение у специалистов Google. Более того, банк является прямым инвестором в профильный стартап Aveni.AI, который создает языковые модели специально для финансового сектора, что свидетельствует о системном курсе на замену людей алгоритмами на всех уровнях компании.