Из-за наличия депозита в банке ВПЛ могут лишить выплат: Пенсионный фонд назвал «опасную» сумму вклада

Право на получение помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц зависит не только от статуса, но и от финансового положения семьи. В частности, выплату могут не назначить, если на депозитных счетах заявителя или членов его семьи более 100 тыс. грн. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Из-за чего могут лишить выплат

В соответствии с действующим порядком при рассмотрении заявления учитывается общая сумма средств на банковских депозитах уполномоченного лица и его семьи. Если она превышает установленный порог, пособие на проживание не назначается.

Состав семьи определяется на дату подачи заявления. В то же время, проверка наличия средств осуществляется по состоянию на первое число месяца, из которого назначается помощь, а также на первое число каждого месяца, когда выплата уже начисляется.

Таким образом, право на помощь сохраняется только при условии соответствия всем критериям, определенным правительственным постановлением.