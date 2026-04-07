В феврале 2026 года украинские банки продолжили демонстрировать сильные финансовые результаты. Приватбанк возглавил рейтинг по прибыли и удержанию средств физических лиц на счетах, а Ощадбанк остался крупнейшим держателем средств юридических лиц и срочных депозитов населения. В то же время, общее количество убыточных банков возросло до 14. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.
Прибыли и депозиты: рейтинг самых успешных банков Украины по итогам февраля
Наибольшая прибыль за 2 месяца 2026 года
- Приватбанк — 8,79 млрд грн
- Ощадбанк — 1,23 млрд грн
- Универсалбанк (с monobank) — 1,16 млрд грн
- Райффайзен банк — 0,91 млрд грн
- ПУМБ — 0,87 млрд грн
Шевчишин отметил, что поскольку сейчас налог на прибыль 50%, выплаченные государству налоги почти равны прибыли. Так что рейтинг банков по уплаченным налогам тот же.
Самая большая прибыль за февраль 2026 года
- Приватбанк — 4,19 млрд грн
- Райффайзен банк — 0,51 млрд грн
- ПУМБ — 0,46 млрд грн
- Универсалбанк (с monobank) — 0,44 млрд грн
- ОТП банк — 0,31 млрд грн
Если в январе в банковской системе было 10 убыточных банков (вместе с неплатежеспособными), то в феврале их стало 14. Два банка прям очень сильно ухудшили свои показатели, но это далеко не системные банки.
Крупнейшие держатели средств юридических лиц — средства на счетах и депозиты
- Ощадбанк — 188 млрд грн
- Приватбанк — 177,2 млрд грн
- Укрэксимбанк — 151,9 млрд грн
- Укргазбанк — 134,9 млрд грн
- Райффайзен банк — 119,1 млрд грн
Крупнейшие держатели средств физических лиц на счетах (всего 978,5 млрд грн)
- Приватбанк — 447,3 млрд грн
- Ощадбанк — 134,7 млрд грн
- Универсалбанк (с monobank) — 77,9 млрд грн
- Райффайзен банк — 67,2 млрд грн
- Укрсиббанк — 45,3 млрд грн
Крупнейшие держатели срочных депозитов физических лиц (всего 478,5 млрд грн)
- Ощадбанк — 102,4 млрд грн
- Приватбанк — 94,2 млрд грн
- Универсалбанк (с monobank) — 30,2 млрд грн
- Смысл банк — 27,8 млрд грн
- ПУМБ — 25,9 млрд грн
Наибольший прирост срочных депозитов физических лиц в феврале
- Ощадбанк — +1,37 млрд грн
- ОТП — +1,19 млрд грн
- Приватбанк — +1,18 млрд грн
- Универсалбанк (с monobank) — +0,88 млрд грн
- Южный — +0,53 млрд грн
Наибольший отток депозитов в феврале
- Укрэксимбанк (-0,75 млрд грн),
- А-Банк (-0,33 млрд грн),
- Кредитинвест (-0,19 млрд грн),
- Креди Агриколь (-0,13 млрд грн).
«Внимание! Отток/переток депозитов это вовсе не фактор риска (это на всякий случай я предупреждаю и удерживаю вас от неосторожных и преждевременных выводов)», — отметил эксперт.
Наибольшее кредитование юридических лиц (всего 803,6 млрд грн)
- Ощадбанк — 101,5 млрд грн
- Укрэксимбанк — 87,8 млрд грн
- Укргазбанк — 83,4 млрд грн
- ПУМБ — 79,4 млрд грн
- Райффайзен банк — 75,8 млрд грн
Наибольшее кредитование физических лиц (всего 309,1 млрд грн)
- Приватбанк — 104,7 млрд грн
- Универсалбанк (с monobank) — 64,5 млрд грн
- Ощадбанк — 27,3 млрд грн
- ПУМБ — 24,4 млрд грн
- А-банк — 15,9 млрд грн
Источник: Минфин
