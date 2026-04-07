7 апреля 2026, 19:32 Читати українською

Прибыли и депозиты: рейтинг самых успешных банков Украины по итогам февраля

В феврале 2026 года украинские банки продолжили демонстрировать сильные финансовые результаты. Приватбанк возглавил рейтинг по прибыли и удержанию средств физических лиц на счетах, а Ощадбанк остался крупнейшим держателем средств юридических лиц и срочных депозитов населения. В то же время, общее количество убыточных банков возросло до 14. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин со ссылкой на данные НБУ.

Наибольшая прибыль за 2 месяца 2026 года

Шевчишин отметил, что поскольку сейчас налог на прибыль 50%, выплаченные государству налоги почти равны прибыли. Так что рейтинг банков по уплаченным налогам тот же.

Самая большая прибыль за февраль 2026 года

  • Приватбанк — 4,19 млрд грн
  • Райффайзен банк — 0,51 млрд грн
  • ПУМБ — 0,46 млрд грн
  • Универсалбанк (с monobank) — 0,44 млрд грн
  • ОТП банк — 0,31 млрд грн

Если в январе в банковской системе было 10 убыточных банков (вместе с неплатежеспособными), то в феврале их стало 14. Два банка прям очень сильно ухудшили свои показатели, но это далеко не системные банки.

Крупнейшие держатели средств юридических лиц — средства на счетах и депозиты

  • Ощадбанк — 188 млрд грн
  • Приватбанк — 177,2 млрд грн
  • Укрэксимбанк — 151,9 млрд грн
  • Укргазбанк — 134,9 млрд грн
  • Райффайзен банк — 119,1 млрд грн

Крупнейшие держатели средств физических лиц на счетах (всего 978,5 млрд грн)

  • Приватбанк — 447,3 млрд грн
  • Ощадбанк — 134,7 млрд грн
  • Универсалбанк (с monobank) — 77,9 млрд грн
  • Райффайзен банк — 67,2 млрд грн
  • Укрсиббанк — 45,3 млрд грн

Крупнейшие держатели срочных депозитов физических лиц (всего 478,5 млрд грн)

  • Ощадбанк — 102,4 млрд грн
  • Приватбанк — 94,2 млрд грн
  • Универсалбанк (с monobank) — 30,2 млрд грн
  • Смысл банк — 27,8 млрд грн
  • ПУМБ — 25,9 млрд грн

Наибольший прирост срочных депозитов физических лиц в феврале

  • Ощадбанк — +1,37 млрд грн
  • ОТП — +1,19 млрд грн
  • Приватбанк — +1,18 млрд грн
  • Универсалбанк (с monobank) — +0,88 млрд грн
  • Южный — +0,53 млрд грн

Наибольший отток депозитов в феврале

  • Укрэксимбанк (-0,75 млрд грн),
  • А-Банк (-0,33 млрд грн),
  • Кредитинвест (-0,19 млрд грн),
  • Креди Агриколь (-0,13 млрд грн).

«Внимание! Отток/переток депозитов это вовсе не фактор риска (это на всякий случай я предупреждаю и удерживаю вас от неосторожных и преждевременных выводов)», — отметил эксперт.

Наибольшее кредитование юридических лиц (всего 803,6 млрд грн)

  • Ощадбанк — 101,5 млрд грн
  • Укрэксимбанк — 87,8 млрд грн
  • Укргазбанк — 83,4 млрд грн
  • ПУМБ — 79,4 млрд грн
  • Райффайзен банк — 75,8 млрд грн

Наибольшее кредитование физических лиц (всего 309,1 млрд грн)

  • Приватбанк — 104,7 млрд грн
  • Универсалбанк (с monobank) — 64,5 млрд грн
  • Ощадбанк — 27,3 млрд грн
  • ПУМБ — 24,4 млрд грн
  • А-банк — 15,9 млрд грн
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
