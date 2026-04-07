НБУ ввел в обращение новую памятную монету — «Пасхальная радость. Писанка»

К пасхальным праздникам Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, продолжающую серию «Украинское наследие» — «Пасхальная радость. Писанка». Об этом говорится в сообщении регулятора.
Что известно о монете
Монета посвящена украинской росписи. Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Украшена эмалью и патинированием. Ее номинал — 10 гривен.
Аверс монеты разделен на четыре сектора линиями, образующими крест — сакральный знак, символизирующий единство бытия, совмещая небо и землю. Каждый сектор представляет писанок Полесья и содержит орнаменты, характерные для этого региона:
- Ровенщина — волны, сетка и грабельки;
- Волынь — фрагмент звезды, точки, грабельки, солнца и волны;
- Житомирщина — грабельки и солнце;
- Киевщина — спирали и сетка.
На реверсе воспроизведена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины (Полесье) — роза (звезда). Она символизирует солнце, огонь и свет, олицетворяющие жизнь, благополучие, энергию и весеннее пробуждение природы. Символику мотива реверса дополняют цвета: красный — символ силы, здоровья и энергии, традиционно считавшийся мощным оберегом; черный — символ земли, плодородия, памяти рода и защиты.
Дизайн — Александра Кучинская.
Тираж — до 15 000 штук.
Где купить
Купить монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 7 апреля 2026 года. Также монету будут реализовывать банки-дистрибьюторы.
По-друге — сайт НБУ вказує тираж 7500. Де можна подивитися в наявності інші 7500 шт???