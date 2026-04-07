Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

7 апреля 2026, 15:16 Читати українською

НБУ ввел в обращение новую памятную монету — «Пасхальная радость. Писанка»

К пасхальным праздникам Нацбанк ввел в обращение новую памятную монету, продолжающую серию «Украинское наследие» — «Пасхальная радость. Писанка». Об этом говорится в сообщении регулятора.

Что известно о монете

Монета посвящена украинской росписи. Монета изготовлена из серебра 999 пробы, масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г. Украшена эмалью и патинированием. Ее номинал — 10 гривен.

Аверс монеты разделен на четыре сектора линиями, образующими крест — сакральный знак, символизирующий единство бытия, совмещая небо и землю. Каждый сектор представляет писанок Полесья и содержит орнаменты, характерные для этого региона:

  • Ровенщина — волны, сетка и грабельки;
  • Волынь — фрагмент звезды, точки, грабельки, солнца и волны;
  • Житомирщина — грабельки и солнце;
  • Киевщина — спирали и сетка.

На реверсе воспроизведена писанка с традиционным орнаментом Черниговщины (Полесье) — роза (звезда). Она символизирует солнце, огонь и свет, олицетворяющие жизнь, благополучие, энергию и весеннее пробуждение природы. Символику мотива реверса дополняют цвета: красный — символ силы, здоровья и энергии, традиционно считавшийся мощным оберегом; черный — символ земли, плодородия, памяти рода и защиты.

Дизайн — Александра Кучинская.

Тираж — до 15 000 штук.

Где купить

Купить монету можно в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 7 апреля 2026 года. Также монету будут реализовывать банки-дистрибьюторы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+10
parseval
parseval
7 апреля 2026, 16:02
#
По-перше — купити не можна бо навіть якщо у вас є зайві 8800грн, то розібрали її за секунди боти і перекупи.
По-друге — сайт НБУ вказує тираж 7500. Де можна подивитися в наявності інші 7500 шт???
+
0
BigBend
BigBend
7 апреля 2026, 16:15
#
Що тобі заважає за секунди розібрати?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
