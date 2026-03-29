Топ-5 профессий в Украине, о которых большинство даже никогда не слышало

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
29 марта 2026, 16:15 Читати українською

Топ-5 профессий в Украине, о которых большинство даже никогда не слышало

Учитель, продавец, водитель и электрик — профессии, которые каждый из нас знает. Но не все направления трудовой деятельности так понятны всем. Государственная служба занятости продолжает знакомить с самыми необычными из них, о которых большинство людей даже никогда не слышали.

Учитель, продавец, водитель и электрик — профессии, которые каждый из нас знает.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Топ-5 необычных профессий в Украине

1. Виварник. Профессия принадлежит к группе: квалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйств, а именно животноводам. Такой специалист — это лаборант вивария и смотритель. Виварий, в свою очередь, это здание для содержания лабораторных животных. Такой специалист убирает вольеры, кормит зверей, поддерживает необходимый микроклимат. Кроме того, виварник следит за здоровьем своих подопечных и ведет необходимую документацию. Для такой работы требуется среднее или среднее специальное образование: желательно биологическое, ветеринарное или зоотехническое.

2. Лаглинник. Эта профессия относится к самым простым и относится к промышленности. Такой работник разбирает бухты нитей на мотки. Бухта и моток — это два разных способа намотки и упаковки. Первая — это большая и объемная накрутка, часто содержащая сотни метров нити, а моток предназначен для розничной продажи с 10 — 50 метрами в длину. Такой работник выполняет эту работу на станке, восковывающем нить и очищающем от узлов. Лаглинник также следит, чтобы мотки нитей не имели разрывов. Для выполнения таких заданий требуется базовое или неполное общее среднее образование, а также производственное обучение или инструктаж.

3. Гериатр. Это врач, который предоставляет медицинские услуги пожилым людям. Также такой медицинский работник занимается вопросами здорового старения. Гериатр работает с хроническими болезнями, неврологическими и когнитивными нарушениями и коморбидными состояниями (совокупностями заболеваний, оказывающих перекрестное воздействие на организм). Для того чтобы занять такую должность, нужно высшее медицинское образование, прохождение интернатуры по специальности «внутренние болезни» или «общая практика — семейная медицина», а также пройти специализацию или курсы тематического усовершенствования по специальности «гериатрия».

4. Натуропат. Профессия принадлежит к группе специалистов, практикующих в области нетрадиционной медицины. Это знаток альтернативного врачебного дела, помогающий повысить уровень энергии, изменять образ жизни и налаживать питание. Таких специалистов не стоит путать нурициологами. Нутропаты — это специалисты по фитотерапии, ароматерапии, гомеопатии и массажу.

5. Реолог. Это специалист, изучающий вязкие жидкости и вещества аномальной вязкости, а также горные породы, суспензии и гидросмеси. Главной задачей таких специалистов является исследовать, как разные материалы ведут себя под влиянием механических сил. Такие специалисты являются профессионалами в классификаторе профессий, относящихся к физикам и астрономам. Чаще всего реологи имеют высшее образование по специальностям специалистов по физике, механике сплошных сред, материаловедению, химии полимеров или инженерии.

Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
