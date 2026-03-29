Топ-5 профессий в Украине, о которых большинство даже никогда не слышало

Учитель, продавец, водитель и электрик — профессии, которые каждый из нас знает. Но не все направления трудовой деятельности так понятны всем. Государственная служба занятости продолжает знакомить с самыми необычными из них, о которых большинство людей даже никогда не слышали.

Топ-5 необычных профессий в Украине

1. Виварник. Профессия принадлежит к группе: квалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйств, а именно животноводам. Такой специалист — это лаборант вивария и смотритель. Виварий, в свою очередь, это здание для содержания лабораторных животных. Такой специалист убирает вольеры, кормит зверей, поддерживает необходимый микроклимат. Кроме того, виварник следит за здоровьем своих подопечных и ведет необходимую документацию. Для такой работы требуется среднее или среднее специальное образование: желательно биологическое, ветеринарное или зоотехническое.

2. Лаглинник. Эта профессия относится к самым простым и относится к промышленности. Такой работник разбирает бухты нитей на мотки. Бухта и моток — это два разных способа намотки и упаковки. Первая — это большая и объемная накрутка, часто содержащая сотни метров нити, а моток предназначен для розничной продажи с 10 — 50 метрами в длину. Такой работник выполняет эту работу на станке, восковывающем нить и очищающем от узлов. Лаглинник также следит, чтобы мотки нитей не имели разрывов. Для выполнения таких заданий требуется базовое или неполное общее среднее образование, а также производственное обучение или инструктаж.

3. Гериатр. Это врач, который предоставляет медицинские услуги пожилым людям. Также такой медицинский работник занимается вопросами здорового старения. Гериатр работает с хроническими болезнями, неврологическими и когнитивными нарушениями и коморбидными состояниями (совокупностями заболеваний, оказывающих перекрестное воздействие на организм). Для того чтобы занять такую должность, нужно высшее медицинское образование, прохождение интернатуры по специальности «внутренние болезни» или «общая практика — семейная медицина», а также пройти специализацию или курсы тематического усовершенствования по специальности «гериатрия».

4. Натуропат. Профессия принадлежит к группе специалистов, практикующих в области нетрадиционной медицины. Это знаток альтернативного врачебного дела, помогающий повысить уровень энергии, изменять образ жизни и налаживать питание. Таких специалистов не стоит путать нурициологами. Нутропаты — это специалисты по фитотерапии, ароматерапии, гомеопатии и массажу.

5. Реолог. Это специалист, изучающий вязкие жидкости и вещества аномальной вязкости, а также горные породы, суспензии и гидросмеси. Главной задачей таких специалистов является исследовать, как разные материалы ведут себя под влиянием механических сил. Такие специалисты являются профессионалами в классификаторе профессий, относящихся к физикам и астрономам. Чаще всего реологи имеют высшее образование по специальностям специалистов по физике, механике сплошных сред, материаловедению, химии полимеров или инженерии.