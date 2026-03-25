Самые важные новости из мира автомобилей: от Ferrari до Toyota — что стоит знать (видеодайджест)

Команда Finance.ua Страхование собрала самые важные новости в один видеодайджест: громкие мировые премьеры, тренды в сфере электромобилей, украинские реалии авторынка и факты, которые вас удивят. Без скучных технических разборов — только самое интересное.

О чем рассказали в первом выпуске:

Ferrari Luce — первый электромобиль легендарной марки, интерьер которого создал дизайнер iPhone. Главный сюрприз: там почти нет тачскринов;

Renault Duster — новая версия кроссовера получила премиальный салон и внешний вид, который выглядит дороже привычной европейской версии;

Скрученные пробеги — в исследовании carVertical Украина заняла последнее место в Европе по прозрачности авторынка. Разбираем, какие модели скручивают чаще всего;

Toyota Highlander 2027 — бензиновых и гибридных версий больше не будет. Только электромобиль с запасом хода до 500 км;

Xiaomi Vision Gran Turismo — концепт гиперкара с ИИ, который считывает настроение водителя и адаптирует под него свет и звук в салоне.

