Как будем работать и отдыхать в апреле 2026 года

В апреле 2026 года в Украине будет дополнительный выходной в честь праздника Пасхи (ст. 73 КЗоТ), который в этом году приходится на 12 апреля. Согласно статье 67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. То есть 13 апреля (понедельник) должен быть выходным, пишет Дебет-Кредит.

Однако Закон № 2136 эти правила изменил во время войны. Так, в период действия военного положения не применяются нормы статьи 53 (длительность работы в канун праздничных, нерабочих и выходных дней), части первой статьи 65, частей третьей — пятой статьи 67 и статей 71 — 73 (праздничные и нерабочие дни).

На практике это означает, что официальных праздничных и нерабочих дней в Украине нет. При этом график работы и время отдыха устанавливает работодатель.

Поэтому соблюдать ли старые правила и не работать в понедельник, или, в случае необходимости, вывести людей в понедельник после Пасхи на работу — каждый руководитель предприятия или физлицо-работодатель решают в 2026 году самостоятельно.

В апреле 2026 года 30 календарных дней. Из них:

норма продолжительности рабочего времени при 40 часах. рабочей неделе — 176 часов;

рабочих дней — 22;

количество дней, работа в которые не проводится — 8 (праздничных и накануне дней, которые сокращены — 0).

Общие нормы по рабочему времени, действующие в 2026 году

Для большинства случаев (когда речь не идет об объектах критической инфраструктуры) базовой нормой рабочего времени продолжает быть 40 часов в неделю — ст. 50 КЗоТ.

При этом предприятия и организации при заключении коллективного договора могут устанавливать и меньшую норму продолжительности рабочего времени.

Количество рабочих дней в течение недели тоже может быть разным.

То есть базовой является пятидневная рабочая неделя — ст. 52 КЗоТ. Однако на тех предприятиях, в учреждениях, организациях, где по характеру производства и условиям работы введение пятидневной рабочей недели нецелесообразно, устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным днем.

При шестидневной рабочей неделе продолжительность ежедневной работы не может превышать 7 часов при недельной норме 40 часов, 6 часов при недельной норме 36 часов и 4 часа при недельной норме 24 часа.

Обратите внимание: в мирное время в преддверии выходных дней продолжительность работы при шестидневной рабочей неделе не могла превышать 5 часов — ст. 53 КЗоТ. Но в период действия военного положения нормы ст. 53 КЗоТ не применяются!

Впрочем, при шестидневной рабочей неделе работодателю нужно соблюдать нормы рабочего времени. А если рабочих дней 6, а продолжительность работы в течение каждого дня — 7 часов, то выходит за неделю 42 рабочих часа, что превышает базовую норму рабочего времени.

Эту проблему работодатели решают самостоятельно определяя, в какие дни у работников будет сокращено количество рабочих часов. Можно делать это по старинке, так, как прописано в ст. 53 КЗоТ — уменьшая на 2 часа работу перед каждым выходным (так поступили и мы в своих расчетах).

Для кого установлены те же 36, 24 и даже 18 часов в неделю как норма рабочего времени, прописано в ст. 51 КЗоТ — это так называемая сокращенная продолжительность рабочего времени. Право на нее имеют несовершеннолетние, работающие во вредных условиях труда, учителя, врачи и т. д.

Но: нормальная продолжительность рабочего времени в период действия военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т. п. ) — ч. 1 ст. 6 Закона № 2136.

Для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения и т. п. ), которым в соответствии с законодательством устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени, продолжительность рабочего времени в период действия военного положения не может превышать 40 часов в неделю — ч. 2 ст. 6 Закона № 2136.

Подчеркнем! Такое увеличение только «может быть», то есть не обязательно и осуществляется по решению руководителя предприятия, учреждения, организации. Такое увеличение нормы рабочего времени в период действия военного положения запрещено в отношении несовершеннолетних — ч. 8 ст. 6 Закона № 2136.