В четверг, 19 марта, в Париже уполномоченные органы Франции с участием украинских прокуроров и следователей ДБР вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату, бенефициару банка «Финансы и Кредит» по делу о выводе более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и пресс-служба ДБР.
Дело «Финансы и Кредит»: в Париже вручено подозрение Жеваго за растрату 519 млн грн
Имя подозреваемого не называется, но бывшим владельцем банка «Финансы и Кредит» был Константин Жеваго.
После официального вручения подозрения фигурант был допрошен в соответствующем процессуальном статусе.
Обвинения: преступная организация и миллионный ущерб
Следствие инкриминирует бывшему народному депутату сразу несколько трудных статей:
- Создание и управление преступной организацией.
- Расход имущества в особо крупных размерах.
- Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём.
По данным правоохранителей, подозреваемый контролировал более 96% уставного капитала банка. Он создал иерархическую преступную группу, в состав которой входил топ-менеджмент финансового учреждения.
Схема вывода средств
Деятельность группы заключалась в системном выводе ресурсов банка через подконтрольные компании и иностранные банки. Схема включала:
- Заключение фиктивных кредитных договоров.
- Создание фиктивных гарантийных обязательств.
- Вывод денег за границу для их дальнейшей легализации.
Фактически в частных интересах бенефициара использовались средства вкладчиков и рефинансирование от Национального банка. Общая сумма установленного ущерба в настоящее время составляет более 519 млн гривен.
Позиция подозреваемого
Во время процедуры вручения подозрения бывший народный депутат заявил, что считает его необоснованным, а именно преследование назвал «политическим». Генпрокурор Руслан Кравченко отметил, что украинская сторона была готова к такой риторике.
«Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает вне зависимости от статуса личности, его влияния или страны пребывания», — подчеркнул Кравченко.
Расследование продолжается. Напомним, банк «Финансы и Кредит» находится в состоянии ликвидации.
Ранее «Минфин» писал, что Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте определенных активов Константина Жеваго.
