Дело «Финансы и Кредит»: в Париже вручено подозрение Жеваго за растрату 519 млн грн

В четверг, 19 марта, в Париже уполномоченные органы Франции с участием украинских прокуроров и следователей ДБР вручили сообщение о подозрении бывшему народному депутату, бенефициару банка « Финансы и Кредит » по делу о выводе более полумиллиарда гривен. Об этом сообщает генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко и пресс-служба ДБР.

Имя подозреваемого не называется, но бывшим владельцем банка «Финансы и Кредит» был Константин Жеваго.

После официального вручения подозрения фигурант был допрошен в соответствующем процессуальном статусе.

Обвинения: преступная организация и миллионный ущерб

Следствие инкриминирует бывшему народному депутату сразу несколько трудных статей:

Создание и управление преступной организацией.

Расход имущества в особо крупных размерах.

Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём.

По данным правоохранителей, подозреваемый контролировал более 96% уставного капитала банка. Он создал иерархическую преступную группу, в состав которой входил топ-менеджмент финансового учреждения.

Схема вывода средств

Деятельность группы заключалась в системном выводе ресурсов банка через подконтрольные компании и иностранные банки. Схема включала:

Заключение фиктивных кредитных договоров.

Создание фиктивных гарантийных обязательств.

Вывод денег за границу для их дальнейшей легализации.

Фактически в частных интересах бенефициара использовались средства вкладчиков и рефинансирование от Национального банка. Общая сумма установленного ущерба в настоящее время составляет более 519 млн гривен.

Позиция подозреваемого

Во время процедуры вручения подозрения бывший народный депутат заявил, что считает его необоснованным, а именно преследование назвал «политическим». Генпрокурор Руслан Кравченко отметил, что украинская сторона была готова к такой риторике.

«Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает вне зависимости от статуса личности, его влияния или страны пребывания», — подчеркнул Кравченко.

Расследование продолжается. Напомним, банк «Финансы и Кредит» находится в состоянии ликвидации.

Ранее «Минфин» писал, что Высокий Суд Англии и Уэльса издал приказ об аресте определенных активов Константина Жеваго.