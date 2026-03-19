Меньше бумаг, больше контроля: как Кабмин изменил правила строительства частных домов

Кабмин сменил правила строительства частных домов. Теперь построить собственный дом стало быстрее, однако для застройщиков появились новые ограничения. Соответствующие изменения предполагает постановление правительства № 305 от 4 марта 2026 года.

Упрощение правил для частных домов

Главная новость — фактическая отмена строительных паспортов для небольших объектов. Если вы планируете построить садовый домик, дачу или полноценный дом площадью до 200 кв. м (и не выше двух этажей), процедура стала максимально быстрой.

Вместо стопки бумаг теперь нужна лишь схема намерений застройки. Ее готовит сертифицированный архитектор или инженер, который сам вносит данные в электронную систему.

По сути, это ваш цифровой «билет» на строительство, где указано:

где именно на участке будет стоять дом;

как он будет выглядеть (фасады и планы);

куда будут подключаться сети

Это существенно экономит время, однако цифровизация означает, что государство видит каждый ваш шаг в режиме реального времени.

Где не действует упрощенная процедура строительства

Упрощенная процедура — не универсальный инструмент. Если ваш участок расположен в историческом центре города или в пределах охранных зон достопримечательностей, готовьтесь к классическому «квесту». Там, где архитектурное наследие под угрозой, старые добрые согласования никуда не исчезли.

Правила для таунхаусов и коттеджных городков

Больше всего изменения почувствуют застройщики таунхаусов и коттеджных городков. Раньше они часто «дробили» большие проекты на кучу мелких частных домов, чтобы не проходить сложные экспертизы и проверки. Теперь эту лазейку закрыли.

Дома с общими стенами (дуплексы, таунхаусы) или объекты с единой концепцией продаж теперь официально считаются полноценными строительными проектами. Хотите строить на продажу? Проходите полную процедуру, получайте все разрешения и отвечайте за безопасность по всей строгости закона.