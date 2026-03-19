Меньше бумаг, больше контроля: как Кабмин изменил правила строительства частных домов

ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
19 марта 2026, 10:05 Читати українською

Меньше бумаг, больше контроля: как Кабмин изменил правила строительства частных домов

Кабмин сменил правила строительства частных домов. Теперь построить собственный дом стало быстрее, однако для застройщиков появились новые ограничения. Соответствующие изменения предполагает постановление правительства № 305 от 4 марта 2026 года.

Кабмин сменил правила строительства частных домов.

Упрощение правил для частных домов

Главная новость — фактическая отмена строительных паспортов для небольших объектов. Если вы планируете построить садовый домик, дачу или полноценный дом площадью до 200 кв. м (и не выше двух этажей), процедура стала максимально быстрой.

Вместо стопки бумаг теперь нужна лишь схема намерений застройки. Ее готовит сертифицированный архитектор или инженер, который сам вносит данные в электронную систему.

По сути, это ваш цифровой «билет» на строительство, где указано:

  • где именно на участке будет стоять дом;
  • как он будет выглядеть (фасады и планы);
  • куда будут подключаться сети

Это существенно экономит время, однако цифровизация означает, что государство видит каждый ваш шаг в режиме реального времени.

Где не действует упрощенная процедура строительства

Упрощенная процедура — не универсальный инструмент. Если ваш участок расположен в историческом центре города или в пределах охранных зон достопримечательностей, готовьтесь к классическому «квесту». Там, где архитектурное наследие под угрозой, старые добрые согласования никуда не исчезли.

Правила для таунхаусов и коттеджных городков

Больше всего изменения почувствуют застройщики таунхаусов и коттеджных городков. Раньше они часто «дробили» большие проекты на кучу мелких частных домов, чтобы не проходить сложные экспертизы и проверки. Теперь эту лазейку закрыли.

Дома с общими стенами (дуплексы, таунхаусы) или объекты с единой концепцией продаж теперь официально считаются полноценными строительными проектами. Хотите строить на продажу? Проходите полную процедуру, получайте все разрешения и отвечайте за безопасность по всей строгости закона.

Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
