18 марта 2026, 18:25 Читати українською

Ипотечные ставки в США взлетели до годового максимума: война на Ближнем Востоке тормозит рынок недвижимости

Стоимость ипотечного кредитования в Соединенных Штатах на прошлой неделе продемонстрировала резкий скачок, достигнув самого высокого уровня с начала 2026 года. Это привело к значительному падению активности в сфере рефинансирования, поскольку заемщики вынуждены адаптироваться к новым экономическим реалиям, сообщает Bloomberg.

Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), обнародованным в среду, 18 марта, средняя контрактная ставка по 30-летней фиксированной ипотеке выросла на 11 базисных пунктов — до 6,30% за неделю, завершившуюся 13 марта. Совокупный рост за последние две недели стал самым масштабным с апреля прошлого года.

Фактор войны и инфляционное давление

Стремительное удорожание жилищных кредитов синхронизировалось с резким ростом доходности 10-летних казначейских облигаций США. Главным драйвером рынка стал военный конфликт с Ираном, спровоцировавший опасения относительно нового витка инфляции из-за энергетического кризиса.

Наиболее ощутимо взлетели ставки на пятилетние ипотечные кредиты с регулируемой ставкой (ARM) — на прошлой неделе они подскочили почти на 40 базисных пунктов, что является рекордным ростом с начала 2024 года.

Ожидание от ФРС и нефтяной шок

Сегодня, позже вечером, завершается двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Большинство аналитиков ожидают, что регулятор оставит процентные ставки неизменными. Однако основное внимание уделено тому, как официальные лица оценивают «нефтяной шок».

Остановка поставок сырья из Персидского залива угрожает США двумя проблемами одновременно:

  • Ускорение инфляции из-за дорогостоящих энергоносителей.
  • Замедление экономического роста при длительном дефиците нефти.

Реакция потребителей: рефинансирование на паузе

Рынок мгновенно отреагировал на новые цифры.

Спрос на рефинансирование: количество заявок обвалилось на 18,5% за неделю — это самое стремительное падение в этом году. Заемщики, планировавшие пересмотреть условия своих кредитов, решили подождать.

Покупка жилья: хотя активность покупателей незначительно возрастала три недели подряд, эксперты предупреждают о возможном ослаблении спроса в преддверии ключевого весеннего сезона продаж.

Об исследовании

Опрос MBA, который проводится еженедельно с 1990 года, основан на ответах ипотечных банкиров, коммерческих банков и сберегательных учреждений. Данные включают более 75% всех розничных заявок на ипотечные кредиты в США, что делает этот отчет ключевым индикатором состояния рынка недвижимости.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
Все новости
