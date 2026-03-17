НБУ оштрафовал Укрпочту на 255 тысяч: что произошло

Национальный банк Украины наложил штраф на Укрпочту в размере 255 000 гривен из-за несоблюдения требований законодательства, регулирующего платежные услуги. Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков принял 16 марта, сообщает прессслужба НБУ .

Причина санкций

Основным нарушением стало непредставление информации и документов (или их копий) по запросу Национального банка.

Согласно выводам НБУ, Укрпочта не предоставила необходимые данные в установленные сроки, чем нарушила требования закона Украины «О платежных услугах». Регулятор отмечает, что предоставление такой отчетности является обязательным условием для прозрачного функционирования платежной инфраструктуры.

«Нарушение требований закона Украины „О платежных услугах“ Национальный банк установил по результатам осуществления безвыездного надзора за деятельностью АО „Укрпочта“», — говорится в сообщении регулятора.

Сроки уплаты

Укрпочта обязана уплатить штраф в течение пяти рабочих дней со дня получения решения Комитета по надзору и регулированию деятельности банков, надзору (оверсайта) платежной инфраструктуры Национального банка.