Китайский регулятор лекарственных средств — Национальное управление по медицинским продуктам — впервые выдал разрешение на коммерческое использование мозгового импланта для взрослых пациентов, частично парализованных вследствие травмы спинного мозга. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство, разрешение получила компания Neuracle Technology (Shanghai).
Китай одобрил первый мозговой имплант для коммерческого использования
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В ходе клинических испытаний разработанный компанией интерфейс «мозг-компьютер» (МКИ) помог пациентам улучшить способность удерживать и захватывать предметы руками.
Компания входит в новую волну китайских стартапов, создающих технологии, позволяющие людям управлять компьютерами и другими электронными устройствами напрямую с помощью сигналов мозга. Эти разработки активно поддерживаются государством: технологии интерфейсов «мозг-компьютер» включены в число шести стратегических отраслей будущего в последнем пятилетнем плане Китая.
Власти также пообещали ускорить регуляторное рассмотрение таких устройств и разработать правила возмещения расходов на лечение еще до того, как подобные продукты массово выйдут на рынок.
Как отмечает Bloomberg, новость об одобрении импланта вызвала рост акций компаний, связанных с технологиями мозговых интерфейсов. Бумаги Sanbo Hospital Management Group, Innovation Medical Management и Nanjing Panda Electronics, торгующиеся в Гонконге, подорожали более чем на 10%.
Как работает мозговой имплант
Одобренный продукт Neuracle, протестированный на 36-и пациентах, представляет собой комплексную систему. Она, как пишет Bloomberg, включает:
- имплантируемые датчики, считывающие сигналы мозга;
- роботизированную перчатку, которая выполняет движения руки;
- хирургические инструменты для установки импланта;
- алгоритм расшифровки мозговых сигналов;
- медицинское программное обеспечение для тестирования;
- систему клинического мониторинга.
Принцип работы устройства заключается в том, что сенсоры считывают электрическую активность мозга пациента, возникающую при попытке совершить движение. Затем алгоритмы расшифровывают эти сигналы и передают команды внешнему устройству — в данном случае роботизированной перчатке, которая помогает пациенту двигать рукой и захватывать предметы.
При этом устройство пока предназначено только для пациентов, у которых сохранена часть функций верхней части руки. Это относительно ограниченная область применения по сравнению с более продвинутыми имплантами, которые уже демонстрировали возможность помогать полностью парализованным пациентам просматривать интернет, отправлять электронные письма и играть в видеоигры.
Ограничения связаны с конструкцией импланта: устройство Neuracle имеет меньше каналов для считывания нейронных сигналов и размещается за пределами внешней оболочки мозга, тогда как более продвинутые системы используют большее число каналов или устанавливаются ближе к тканям мозга.
Гонка мозговых имплантов
Инвестиции в технологии интерфейсов «мозг-компьютер» стремительно растут по всему миру, отмечает агентство.
На этой неделе китайская компания Shanghai StairMed Technology, одна из первых в стране начавшая клинические испытания мозгового чипа, сопоставимого с разработками Neuralink, привлекла 500 млн юаней ($72,6 млн) в новом раунде финансирования. Раунд возглавила Alibaba Group Holding. Компания планирует имплантировать устройство еще 40 пациентам в этом году.
Другая китайская компания — Gestala Chengdu Technology, которая работает над альтернативным подходом, похожим на разработки Merge Labs Сэма Альтмана — объявила о посевном раунде финансирования на 150 млн юаней. В США компания Science Corp. недавно привлекла $230 млн для коммерциализации своего импланта, предназначенного для лечения слепоты, а также для разработки других нейроинтерфейсных устройств.
Одним из крупнейших игроков в этой области остается Neuralink Илона Маска. Летом 2026 года компания привлекла $650 млн на испытания мозговых имплантов.
Neuralink уже начала клинические испытания устройства с чипом, который обрабатывает нейронные сигналы и передает их на компьютеры или телефоны, в трех странах. По данным Reuters, пять пациентов с тяжелым параличом уже используют эту технологию для управления цифровыми и физическими устройствами силой мысли.
Комментарии