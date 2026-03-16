Китай одобрил первый мозговой имплант для коммерческого использования

Китайский регулятор лекарственных средств — Национальное управление по медицинским продуктам — впервые выдал разрешение на коммерческое использование мозгового импланта для взрослых пациентов, частично парализованных вследствие травмы спинного мозга. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство, разрешение получила компания Neuracle Technology (Shanghai).

В ходе клинических испытаний разработанный компанией интерфейс «мозг-компьютер» (МКИ) помог пациентам улучшить способность удерживать и захватывать предметы руками.

Компания входит в новую волну китайских стартапов, создающих технологии, позволяющие людям управлять компьютерами и другими электронными устройствами напрямую с помощью сигналов мозга. Эти разработки активно поддерживаются государством: технологии интерфейсов «мозг-компьютер» включены в число шести стратегических отраслей будущего в последнем пятилетнем плане Китая.

Власти также пообещали ускорить регуляторное рассмотрение таких устройств и разработать правила возмещения расходов на лечение еще до того, как подобные продукты массово выйдут на рынок.

Как отмечает Bloomberg, новость об одобрении импланта вызвала рост акций компаний, связанных с технологиями мозговых интерфейсов. Бумаги Sanbo Hospital Management Group, Innovation Medical Management и Nanjing Panda Electronics, торгующиеся в Гонконге, подорожали более чем на 10%.

Как работает мозговой имплант

Одобренный продукт Neuracle, протестированный на 36-и пациентах, представляет собой комплексную систему. Она, как пишет Bloomberg, включает:

имплантируемые датчики, считывающие сигналы мозга;

роботизированную перчатку, которая выполняет движения руки;

хирургические инструменты для установки импланта;

алгоритм расшифровки мозговых сигналов;

медицинское программное обеспечение для тестирования;

систему клинического мониторинга.

Принцип работы устройства заключается в том, что сенсоры считывают электрическую активность мозга пациента, возникающую при попытке совершить движение. Затем алгоритмы расшифровывают эти сигналы и передают команды внешнему устройству — в данном случае роботизированной перчатке, которая помогает пациенту двигать рукой и захватывать предметы.

При этом устройство пока предназначено только для пациентов, у которых сохранена часть функций верхней части руки. Это относительно ограниченная область применения по сравнению с более продвинутыми имплантами, которые уже демонстрировали возможность помогать полностью парализованным пациентам просматривать интернет, отправлять электронные письма и играть в видеоигры.

Ограничения связаны с конструкцией импланта: устройство Neuracle имеет меньше каналов для считывания нейронных сигналов и размещается за пределами внешней оболочки мозга, тогда как более продвинутые системы используют большее число каналов или устанавливаются ближе к тканям мозга.

Гонка мозговых имплантов

Инвестиции в технологии интерфейсов «мозг-компьютер» стремительно растут по всему миру, отмечает агентство.

На этой неделе китайская компания Shanghai StairMed Technology, одна из первых в стране начавшая клинические испытания мозгового чипа, сопоставимого с разработками Neuralink, привлекла 500 млн юаней ($72,6 млн) в новом раунде финансирования. Раунд возглавила Alibaba Group Holding. Компания планирует имплантировать устройство еще 40 пациентам в этом году.

Другая китайская компания — Gestala Chengdu Technology, которая работает над альтернативным подходом, похожим на разработки Merge Labs Сэма Альтмана — объявила о посевном раунде финансирования на 150 млн юаней. В США компания Science Corp. недавно привлекла $230 млн для коммерциализации своего импланта, предназначенного для лечения слепоты, а также для разработки других нейроинтерфейсных устройств.

Одним из крупнейших игроков в этой области остается Neuralink Илона Маска. Летом 2026 года компания привлекла $650 млн на испытания мозговых имплантов.

Neuralink уже начала клинические испытания устройства с чипом, который обрабатывает нейронные сигналы и передает их на компьютеры или телефоны, в трех странах. По данным Reuters, пять пациентов с тяжелым параличом уже используют эту технологию для управления цифровыми и физическими устройствами силой мысли.