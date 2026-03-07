Украина вернула домой инкассаторов Ощадбанка, но без груза

Инкассаторов Ощадбанка , ранее задержанных на территории Венгрии, уже встретили на украинской границе. Они находятся на территории Украины и в безопасности. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный.

По словам Пышного, первый и самый важный этап преодолен — украинские граждане освобождены и вернулись домой.

Фото: facebook.com/pyshnyy

«В настоящее время идет работа над возвращением груза, который перевозили инкассаторы. Украинская сторона прилагает усилия, чтобы решить этот вопрос как можно скорее», — написал Пышный.

Как избежать такой ситуации — советы НБУ

Национальный банк порекомендовал банкам скорректировать маршруты и исключить проезд по территориям тех стран, где есть риски блокирования перевозок.

«Мы коммуницировали со всеми банками, осуществляющими трансграничную перевозку ценностей. Наша рекомендация: скорректировать маршруты и исключить проезд по территориям стран, где есть риски блокирования перевозок», — отметил глава НБУ.

По его словам, рейсы, подобные тому, что был в Венгрию, осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка и других банков еженедельно.

Предыстория

Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощада.

По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.

В задержанных машинах были:

$40 млн;

35 млн евро;

9 кг банковского золота.

Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавшими из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег .

Венгерское правительство показало наличные деньги и золото, которое захватила в украинских инкассаторских авто. Фото было опубликовано на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. В посте говорится, что на фотографиях — операция «Украинский золотой конвой».