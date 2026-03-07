Инкассаторов Ощадбанка, ранее задержанных на территории Венгрии, уже встретили на украинской границе. Они находятся на территории Украины и в безопасности. Об этом написал глава НБУ Андрей Пышный.
Украина вернула домой инкассаторов Ощадбанка, но без груза
По словам Пышного, первый и самый важный этап преодолен — украинские граждане освобождены и вернулись домой.
Фото: facebook.com/pyshnyy
«В настоящее время идет работа над возвращением груза, который перевозили инкассаторы. Украинская сторона прилагает усилия, чтобы решить этот вопрос как можно скорее», — написал Пышный.
Как избежать такой ситуации — советы НБУ
Национальный банк порекомендовал банкам скорректировать маршруты и исключить проезд по территориям тех стран, где есть риски блокирования перевозок.
«Мы коммуницировали со всеми банками, осуществляющими трансграничную перевозку ценностей. Наша рекомендация: скорректировать маршруты и исключить проезд по территориям стран, где есть риски блокирования перевозок», — отметил глава НБУ.
По его словам, рейсы, подобные тому, что был в Венгрию, осуществляются инкассаторскими машинами Ощадбанка и других банков еженедельно.
Предыстория
Как писал «Минфин», в четверг, 5 марта, во время регулярной перевозки ценностей между Австрией и Украиной венгерские силовые структуры безосновательно задержали два инкассаторских автомобиля и семь сотрудников Ощада.
По словам банка, транспортировка осуществлялась в рамках официального международного контракта с Raiffeisen Bank International AG (Австрия). Груз был оформлен по всем международным правилам и таможенным процедурам ЕС.
В задержанных машинах были:
- $40 млн;
- 35 млн евро;
- 9 кг банковского золота.
Уже днем венгерская налоговая служба подтвердила задержание семи инкассаторов Ощадбанка и двух автомобилей с наличными, следовавшими из Австрии в Украину, заявив, что ведет уголовное производство по подозрению в отмывании денег .
Венгерское правительство показало наличные деньги и золото, которое захватила в украинских инкассаторских авто. Фото было опубликовано на официальной Facebook-странице правительства Венгрии. В посте говорится, что на фотографиях — операция «Украинский золотой конвой».
