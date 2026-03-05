Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
5 марта 2026, 17:53 Читати українською

Фонд гарантирования продолжил поиск инвесторов для PIN-банка и Мотор-Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил предоставить потенциальным покупателям больше времени на подготовку предложений по выводу с рынка двух неплатежеспособных финучреждений — Первый инвестиционный банк (PIN Bank) и Мотор-Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Фонд гарантирования продолжил поиск инвесторов для PIN-банка и Мотор-Банка

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые даты:

  • До 10 марта (включительно) заинтересованные лица могут подать документы для участия в конкурсе и получить доступ к «комнате данных» для изучения финансового состояния банков.
  • До 17 марта продлен срок приема конкурсных предложений от инвесторов.
  • До 19 марта Фонд обязуется рассмотреть все заявки и определить победителя открытого конкурса.

В ФГВФЛ объясняют, что дополнительное время позволит более широкому кругу банков и финансовых компаний сформировать более выгодные стратегии для спасения активов. Это последний шанс для потенциальных участников, не успевших подать документы в установленные сроки, получить полный доступ к конфиденциальной информации о банках.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
5 марта 2026, 19:05
#
На купівлю неплатоспроможних державних Мотор-Банку та Першого інвестбанку
претендують шість інвесторів — три банки та три небанківські фінансові установи.

Серед банків — Асвіо Банк, ТАСкомбанк та Індустріалбанк, серед небанківських — фінкомпанія EasyPay і лізингова компанія «Еска Капітал», ще один претендент — іноземна компанія, назву якої не розкривають.

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
