Фонд гарантирования продолжил поиск инвесторов для PIN-банка и Мотор-Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил предоставить потенциальным покупателям больше времени на подготовку предложений по выводу с рынка двух неплатежеспособных финучреждений — Первый инвестиционный банк (PIN Bank) и Мотор-Банк . Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Новые даты:

До 10 марта (включительно) заинтересованные лица могут подать документы для участия в конкурсе и получить доступ к «комнате данных» для изучения финансового состояния банков.

До 17 марта продлен срок приема конкурсных предложений от инвесторов.

До 19 марта Фонд обязуется рассмотреть все заявки и определить победителя открытого конкурса.

В ФГВФЛ объясняют, что дополнительное время позволит более широкому кругу банков и финансовых компаний сформировать более выгодные стратегии для спасения активов. Это последний шанс для потенциальных участников, не успевших подать документы в установленные сроки, получить полный доступ к конфиденциальной информации о банках.

Напомним

«Минфин» писал, что 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.