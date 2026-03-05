Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) решил предоставить потенциальным покупателям больше времени на подготовку предложений по выводу с рынка двух неплатежеспособных финучреждений — Первый инвестиционный банк (PIN Bank) и Мотор-Банк. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Фонд гарантирования продолжил поиск инвесторов для PIN-банка и Мотор-Банка
Новые даты:
- До 10 марта (включительно) заинтересованные лица могут подать документы для участия в конкурсе и получить доступ к «комнате данных» для изучения финансового состояния банков.
- До 17 марта продлен срок приема конкурсных предложений от инвесторов.
- До 19 марта Фонд обязуется рассмотреть все заявки и определить победителя открытого конкурса.
В ФГВФЛ объясняют, что дополнительное время позволит более широкому кругу банков и финансовых компаний сформировать более выгодные стратегии для спасения активов. Это последний шанс для потенциальных участников, не успевших подать документы в установленные сроки, получить полный доступ к конфиденциальной информации о банках.
Напомним
«Минфин» писал, что 19 февраля 2026 года, правление Национального банка приняло решение об отнесении сразу двух финансовых учреждений — Мотор-Банк и Первый инвестиционный банк (PIN-Bank) — к категории неплатежеспособных.
претендують шість інвесторів — три банки та три небанківські фінансові установи.
Серед банків — Асвіо Банк, ТАСкомбанк та Індустріалбанк, серед небанківських — фінкомпанія EasyPay і лізингова компанія «Еска Капітал», ще один претендент — іноземна компанія, назву якої не розкривають.