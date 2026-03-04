Уважаемый читатель!
Новости компании
4 марта 2026, 18:00 Читати українською
Open Banking в Украине — ПУМБ первым получил разрешение от НБУ на предоставление нефинансовых платежных услуг
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Источник: ПУМБ
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии