В «Дие» появился фильтр Power Banking для поиска энергонезависимых отделений банков

В приложении «Дия» появился отдельный фильтр Power Banking: применив его, можно увидеть карту с отделениями банков, работающих даже тогда, когда нет энергопитания. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Что такое Power Banking?

Это общая сеть банков, которая гарантирует стабильную работу даже в длительном отсутствии электроэнергии и связи. На сегодняшний день сеть насчитывает 2 408 отделений по всей стране.

Каждая такая точка снабжена:

альтернативными источниками питания;

Резервными каналами связи;

Усиленными мерами инкассации;

Дополнительный персонал.

Как найти энергонезависимое отделение в «Дие»?

Процесс поиска теперь занимает считанные секунды:

Зайдите в меню «Сервисы».

Выберите раздел «Незламність».

В верхнем меню щелкните вкладку Power Banking.

После этого на карте останутся только те банковские учреждения, которые продолжат работу при критических отключениях света.

Работает даже без Интернета

Важной функцией является возможность загрузки карты на телефон. Это позволит найти путь в ближайший банк офлайн, когда связь и мобильный интернет будут полностью отсутствовать.