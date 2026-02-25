Экологический парадокс войны: как ракетные удары и разрушение промышленности изменили воздух Украины

Ученые Национальной академии наук Украины (НАН) и Украинский гидрометеорологический институт провели исследование, результаты которого опубликовал престижный международный журнал Environmental Science and Pollution Research. Это первая в мире комплексная оценка влияния полномасштабных боевых действий на атмосферу всей страны, сообщает НАН на своей странице в Facebook.

Ракетные атаки: локальный апокалипсис

Исследование, основанное на анализе тысяч взрывов, зафиксировало критические скачки загрязнения непосредственно после обстрелов.

В зонах прилетов ракет и дронов концентрация токсичных веществ возрастала на 100−400%. В отдельных случаях датчики мониторинга фиксировали превышение норм более чем на 1000%.

Наибольшую угрозу здоровью представляют не только продукты взрыва, но и последствия масштабных пожаров и массовое использование дизельных генераторов во время блекаутов.

«Парадокс войны»: стал ли воздух чище?

Ученые обнаружили странный, на первый взгляд факт: в долгосрочной перспективе общий уровень диоксида азота (NO₂) в крупных городах и вдоль линии фронта снизился на 10−30%. Однако эксперты предостерегают от экологического оптимизма.

«Это не „экологическое улучшение“. Это прямое последствие разрушения промышленных гигантов, остановки экономики и сокращения количества транспорта», — отмечают в НАН.

Почему это исследование важно для будущего?

Данные, полученные с помощью спутников Sentinel-5 Precursor и наземных станций имеют не только научную ценность. Они могут стать основой для: