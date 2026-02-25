Multi от Минфин
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
25 февраля 2026, 19:06 Читати українською

Ставки по ипотечным кредитам в США достигли самого низкого уровня с 2022 года

Ставки по ипотеке в Соединенных Штатах на прошлой неделе снизились до самого низкого уровня за последние четыре года. Это спровоцировало волну активности посреди заемщиков, стремящихся пересмотреть условия собственных текущих кредитов. Об этом сообщает Bloomberg.

Ставки по ипотеке в Соединенных Штатах на прошлой неделе снизились до самого низкого уровня за последние четыре года.
Фото: pixabay

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), обнародованным в эту среду, средняя ставка по 30-летнему фиксированному кредиту упала на 8 базисных пунктов — до 6,09%.

Рефинансирование на пике, но продажи падают

Снижение стоимости заимствований разделило рынок недвижимости на два лагеря:

  • Бум рефинансирования: индекс заявок на пересмотр условий ипотеки вырос более чем на 4%, достигнув второго наивысшего показателя за последние пять месяцев. Заемщики спешат зафиксировать более низкие ставки, чтобы уменьшить ежемесячные платежи.
  • Затишье среди покупателей: несмотря на дешевую ипотеку, количество заявок на покупку нового жилья сократилось на 4,7%, упав до минимума с апреля прошлого года.

Почему рынок не растет

Хотя в конце 2025 продажи новых домов несколько оживились благодаря бонусам от застройщиков, общая ситуация остается сложной. Главным препятствием являются рекордно высокие цены на недвижимость, которые нивелируют выгоду от понижения процентных ставок.

Кроме того, влияет и политический фактор. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп поручил агентствам Fannie Mae и Freddie Mac выкупить ипотечные ценные бумаги на сумму $200 миллиардов. Этот шаг направлен на искусственное понижение стоимости финансирования жилья для населения.

Аналитики ожидают, что ставки у отметки 6% могут привлечь больше покупателей с началом весеннего сезона продаж, если цены на жилье продемонстрируют хотя бы минимальную коррекцию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
