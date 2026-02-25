Ставки по ипотечным кредитам в США достигли самого низкого уровня с 2022 года

Ставки по ипотеке в Соединенных Штатах на прошлой неделе снизились до самого низкого уровня за последние четыре года. Это спровоцировало волну активности посреди заемщиков, стремящихся пересмотреть условия собственных текущих кредитов. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Согласно данным Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), обнародованным в эту среду, средняя ставка по 30-летнему фиксированному кредиту упала на 8 базисных пунктов — до 6,09%.

Рефинансирование на пике, но продажи падают

Снижение стоимости заимствований разделило рынок недвижимости на два лагеря:

Бум рефинансирования: индекс заявок на пересмотр условий ипотеки вырос более чем на 4%, достигнув второго наивысшего показателя за последние пять месяцев. Заемщики спешат зафиксировать более низкие ставки, чтобы уменьшить ежемесячные платежи.

Затишье среди покупателей: несмотря на дешевую ипотеку, количество заявок на покупку нового жилья сократилось на 4,7%, упав до минимума с апреля прошлого года.

Почему рынок не растет

Хотя в конце 2025 продажи новых домов несколько оживились благодаря бонусам от застройщиков, общая ситуация остается сложной. Главным препятствием являются рекордно высокие цены на недвижимость, которые нивелируют выгоду от понижения процентных ставок.

Кроме того, влияет и политический фактор. В прошлом месяце президент США Дональд Трамп поручил агентствам Fannie Mae и Freddie Mac выкупить ипотечные ценные бумаги на сумму $200 миллиардов. Этот шаг направлен на искусственное понижение стоимости финансирования жилья для населения.

Аналитики ожидают, что ставки у отметки 6% могут привлечь больше покупателей с началом весеннего сезона продаж, если цены на жилье продемонстрируют хотя бы минимальную коррекцию.