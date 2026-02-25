Амбициозные цели банка Santander: испанский гигант планирует заработать более 20 млрд евро к 2028 году

Крупнейший банк Испании и лидер еврозоны по рыночной стоимости Santander представил свою стратегию развития на 2026−2028 годы. После успешных поглощений в США и Великобритании финучреждение прогнозирует рост чистой прибыли до отметки более 20 млрд евро . Об этом сообщает Reuters.

На фоне этих новостей акции банка в среду, 25 февраля, подскочили более чем на 2%.

Драйверы роста: США, Великобритания и цифровизация

После рекордной прибыли в 14,1 млрд евро за 2025 год, Santander делает ставку на экспансию на развитых рынках и оптимизацию издержек:

Стратегические приобретения: синергия от покупки американского банка Webster и британского TSB уже увеличила долю развитых рынков в операционной прибыли группы почти до 66%.

Клиентская база: банк планирует увеличить количество клиентов со 180 млн. до более 210 млн. в Европе и Америке.

Технологическая трансформация: благодаря переходу на единую глобальную IT-платформу Santander планирует улучшить показатель эффективности с 41,2 до 36%.

Изменение географического фокуса

Десятилетиями диверсификация Santander в 10 ключевых регионах помогала банку переживать кризисы, однако делала его уязвимым к девальвации валют в Латинской Америке.

«Наш стратегический план устанавливает новый стандарт прибыльного роста», — заявила председатель правления банка Ана Ботин.

Приятные новости для акционеров

Santander подтвердил намерение направлять 50% прибыли на выплаты акционерам (дивиденды и выкуп акций). При этом с 2027 года доля живых денежных выплат (наличных денег) вырастет до 35%.