Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Великобритания 24 февраля ввела санкции против девяти российских банков, следует из сообщения на сайте правительства. В число таких банков вошли: Аверсбанк, «Точка» Почта-банк, «Синара», Транскапиталбанк, Ланта-банк, «Ак барс банк», Фора-банк и Абсолют-банк.

Согласно сообщению Управления по осуществлению финансовых санкций (OFSI), в списки попали 240 компаний, семь физлиц и 50 судов. Из крупных компаний под ограничение попали «Транснефть», «Газпром СПГ Портовая» и «Росатом». На сворачивание операций с «Транснефтью» OFSI отвела срок до 9 апреля.

Под ограничения попали, в том числе иностранные компании, среди них — юрлица из ОАЭ и Китая. В частности две инвестиционные компании: Alliance Capital (Польша) и DEX Capital Holding (ОАЭ).