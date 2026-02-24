Кредитование под госгарантии: в январе бизнес получил 2,8 млрд грн помощи

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

24 февраля 2026, 15:35 Читати українською

Кредитование под госгарантии: в январе бизнес получил 2,8 млрд грн помощи

Министерство финансов Украины обнародовало свежие данные о работе инструмента государственных гарантий на портфельной основе. Только за первый месяц 2026 года представители микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) заключили 559 новых кредитных договоров. Общая сумма заимствований под государственные гарантии в январе составила 2,8 млрд гривен.

Кредитование под госгарантии: в январе бизнес получил 2,8 млрд грн помощи
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 52 891 кредит на общую сумму свыше 182,6 млрд гривен.

За время действия военного положения предприниматели получили от уполномоченных банков 47741 такой кредит на 172 млрд гривен.

По состоянию на 1 февраля 2026 28 банков-кредиторов обслуживают 20 711 кредитов на сумму 79,3 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 34 млрд гривен. Это 56% от общего лимита действующих гарантий (60,5 млрд. гривен).

Лидеры среди банков

По количеству кредитов лидируют следующие банки:

  • Приватбанк — 13 287 кредитов на общую сумму 22,7 млрд грн, что составляет 45% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
  • Ощадбанк — 3067 кредитов на 12,1 млрд грн (49% от лимита банка);
  • Укргазбанк — 962 кредита на 10,2 млрд грн (72% от своего лимита);
  • ПУМБ — 753 кредита на 9,2 млрд грн (67% от своего лимита);
  • Укрэксимбанк, также выполняющий функции агента по программе государственных портфельных гарантий, выдал 492 кредита на 8,2 млрд грн (56% от своего лимита).

Регионы

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2 488 кредитов на общую сумму 11,4 млрд грн, а также в таких регионах:

  • в Днепропетровской области — 1 809 кредитов на 6,2 млрд грн;
  • во Львовской — 1 616 кредитов на 5,9 млрд грн;
  • в Харьковской — 946 кредитов на 5,9 млрд грн;
  • в Киевской — 1 355 кредитов более чем на 5 млрд грн;
  • в Одесской — 1 335 кредитов на 4,5 млрд гривен.

Промышленность опередила аграриев

По видам экономической деятельности в этом месяце во главу угла вышла перерабатывающая промышленность — 4 855 кредитов на 25,1 млрд грн и другие сферы:

  • сельское хозяйство — 3 498 кредитов на общую сумму 24,8 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8 627 кредитов на 20,9 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1057 кредитов на 2,4 млрд грн;
  • строительство — 750 кредитов на 2 млрд грн;
  • а также поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 55 кредитов на 0,9 млрд гривен.

Подбор кредитов наличными во всех банках и МФО Украины

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами