Кредитование под госгарантии: в январе бизнес получил 2,8 млрд грн помощи

Министерство финансов Украины обнародовало свежие данные о работе инструмента государственных гарантий на портфельной основе. Только за первый месяц 2026 года представители микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) заключили 559 новых кредитных договоров. Общая сумма заимствований под государственные гарантии в январе составила 2,8 млрд гривен.

С начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 52 891 кредит на общую сумму свыше 182,6 млрд гривен.

За время действия военного положения предприниматели получили от уполномоченных банков 47741 такой кредит на 172 млрд гривен.

По состоянию на 1 февраля 2026 28 банков-кредиторов обслуживают 20 711 кредитов на сумму 79,3 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили 34 млрд гривен. Это 56% от общего лимита действующих гарантий (60,5 млрд. гривен).

Лидеры среди банков

По количеству кредитов лидируют следующие банки:

Приватбанк — 13 287 кредитов на общую сумму 22,7 млрд грн, что составляет 45% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 3067 кредитов на 12,1 млрд грн (49% от лимита банка);

Укргазбанк — 962 кредита на 10,2 млрд грн (72% от своего лимита);

ПУМБ — 753 кредита на 9,2 млрд грн (67% от своего лимита);

Укрэксимбанк, также выполняющий функции агента по программе государственных портфельных гарантий, выдал 492 кредита на 8,2 млрд грн (56% от своего лимита).

Регионы

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2 488 кредитов на общую сумму 11,4 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области — 1 809 кредитов на 6,2 млрд грн;

во Львовской — 1 616 кредитов на 5,9 млрд грн;

в Харьковской — 946 кредитов на 5,9 млрд грн;

в Киевской — 1 355 кредитов более чем на 5 млрд грн;

в Одесской — 1 335 кредитов на 4,5 млрд гривен.

Промышленность опередила аграриев

По видам экономической деятельности в этом месяце во главу угла вышла перерабатывающая промышленность — 4 855 кредитов на 25,1 млрд грн и другие сферы: