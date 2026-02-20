Госбанки теряют позиции: доля активов и депозитов населения сокращается

Государственный сегмент банковского рынка демонстрирует постепенное понижение своего присутствия. Несмотря на доминирующее положение доля госбанков в ключевых показателях сокращается в пользу частных и иностранных финансовых учреждений. Об этом свидетельствуют данные последнего Обзора банковского сектора НБУ .

Активы: частный сектор наступает

Доля государственных банков в чистых активах сектора по результатам IV квартала снизилась до 52%. Показатель упал на 0,5 п. п. за квартал и на 1,2 п. п. за год.

«Соответствующие сокращения долей государственных банков в течение IV квартала полностью компенсировали их небольшой прирост в прошлом квартале», — говорится в сообщении регулятора.

Согласно графику распределения чистых активов (на декабрь 2025 года):

ПриватБанк стабильно удерживает 23% рынка активов.

Остальные государственные банки занимают 29%.

Частные банки нарастили свою долю до 23% (против 21% в конце 2024 года).

Иностранные банковские группы несколько просели до 25% (с 26% годом ранее).

Депозиты: население ищет альтернативы

Тенденция к снижению доли госбанков еще более заметна в сегменте средств физических лиц.

Текущее состояние: доля государственных банков в средствах населения сократилась до 61,8%.

Темпы падения: за последний квартал показатель снизился на 1,1 п. п., а в целом за год — на 1,5 п. п.

Анализ распределения средств физлиц: