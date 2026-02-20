Государственный сегмент банковского рынка демонстрирует постепенное понижение своего присутствия. Несмотря на доминирующее положение доля госбанков в ключевых показателях сокращается в пользу частных и иностранных финансовых учреждений. Об этом свидетельствуют данные последнего Обзора банковского сектора НБУ.
Госбанки теряют позиции: доля активов и депозитов населения сокращается
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Активы: частный сектор наступает
Доля государственных банков в чистых активах сектора по результатам IV квартала снизилась до 52%. Показатель упал на 0,5 п. п. за квартал и на 1,2 п. п. за год.
«Соответствующие сокращения долей государственных банков в течение IV квартала полностью компенсировали их небольшой прирост в прошлом квартале», — говорится в сообщении регулятора.
Согласно графику распределения чистых активов (на декабрь 2025 года):
- ПриватБанк стабильно удерживает 23% рынка активов.
- Остальные государственные банки занимают 29%.
- Частные банки нарастили свою долю до 23% (против 21% в конце 2024 года).
- Иностранные банковские группы несколько просели до 25% (с 26% годом ранее).
Депозиты: население ищет альтернативы
Тенденция к снижению доли госбанков еще более заметна в сегменте средств физических лиц.
- Текущее состояние: доля государственных банков в средствах населения сократилась до 61,8%.
- Темпы падения: за последний квартал показатель снизился на 1,1 п. п., а в целом за год — на 1,5 п. п.
Анализ распределения средств физлиц:
- Приватбанк остается главным «сейфом» страны с долей 37%.
- Другие государственные банки контролируют 25% вкладов (наблюдается спад с 27% к концу 2024 года).
- Частные банки стали главными бенефициарами оттока, увеличив свое присутствие до 21% (против 20% годом ранее).
- Иностранные банки стабильно удерживают 17% сбережений граждан.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 6 незарегистрированных посетителей.
Комментарии