Курс валют в пятницу: евро в банках продолжает дешеветь

В пятницу, 20 февраля, на наличном рынке средний курс доллара в покупке не изменился, в продаже снизился на 3 копейки. Евро подешевел на 10 копеек в покупке и на 6 копеек в продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке вырос на 2 копейки, а в продаже снизился на 3 копейки. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 43,00−43,50 грн. Евро покупают за 50,70 грн, а продают за 51,39 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 43,27−43,27, евро — 51,15−51,39 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 43,26−43,29 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 50,84−50,86 грн/евро.

Подключайтесь к multi. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту