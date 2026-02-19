ИИ начал учить инвесторов вложениям в предметы искусства

На арт-рынке начали появляться решения на базе искусственного интеллекта, которые помогают инвесторам ориентироваться в непрозрачной среде и понимать, сколько могут стоить различные произведения искусства. Однако такие инструменты не способны полностью заменить профессиональных консультантов и охватить все факторы оценки, пишет Bloomberg.

Какие сервисы уже работают

Речь идет прежде всего о цифровых платформах и инструментах оценки стоимости произведений искусства. Они используют алгоритмы и базы данных продаж, чтобы формировать ценовые ориентиры для коллекционеров и инвесторов.

Так, платформа MyArtBroker, работающая со вторичным рынком тиражной графики, предлагает инструмент мгновенной оценки стоимости принтов. Алгоритм учитывает продажи принтов и тиражей из 400 аукционных домов, а также частные сделки и текущий спрос коллекционеров на платформе. Он также взвешивает еще 40 факторов, влияющих на стоимость работы, включая цвет, подписи и тип бумаги, используя контролируемое обучение, при котором входящие данные проверяются экспертами.

Другой пример — платформа Artscapy, совмещающая управление коллекциями, продажи и арт-финансирование. Ее ИИ-модель обучена на данных аукционов, частных продаж и внутренней статистике коллекционеров. Пользователи могут бесплатно получить ориентировочную оценку, а платная экспертиза включает полный отчет со стоимостью, ликвидностью и волатильностью произведения.

Подобные инструменты, по словам участников рынка, повышают уверенность новых покупателей, особенно в более низком ценовом сегменте, и позволяют действующим коллекционерам отслеживать стоимость своих собраний. Кроме того, такие модели уже используются для кредитования под залог искусства и страхования коллекций.

Проблема данных и «закрытого» рынка

Известно, что определить, сколько должно стоить произведение искусства, крайне сложно, поскольку многие галереи не раскрывают цены, а сделки галерей и дилеров редко становятся публичными, пишет Bloomberg. Единственная общедоступная информация о продажах поступает с аукционного рынка перепродаж, и это может вызывать разочарование у покупателей, которые либо не чувствуют достаточной уверенности для покупки, либо считают, что переплатили. Более половины коллекционеров, опрошенных для отчета Deloitte Private и ArtTactic Art & Finance Report 2025, заявили, что отсутствие прозрачности цен является серьезным барьером на рынке.

По данным агентства, более 60% продаж искусства совершается галереями и дилерами за закрытыми дверями. Поэтому многие провайдеры инструментов опираются на аукционные данные и частные сделки на собственных платформах.

«Большой вопрос для рынка — как получить доступ к частным арт-сделкам в масштабе, а это очень сложно», — говорит генеральный директор Artscapy Алессандро Де Стазио.

Artnet — платформа, владеющая самой влиятельной базой аукционных цен на арт-рынке — также рассматривает этот вопрос. В 2025 году инвестиционная компания Beowolff Capital приобрела Artnet и контрольную долю в Artsy — ведущем онлайн-маркетплейсе искусства.

Генеральный директор Beowolff Эндрю Вольф хочет развивать ИИ-аналитику и данные, объединяющие аукционную информацию Artnet с данными о первичных продажах и поведении пользователей Artsy. Хотя точные детали еще раскрываются, Вольф видит множество сценариев применения таких инструментов оценки — в том числе для покупателей и продавцов на обеих платформах, а также для сопутствующих сервисов, таких как кредитование под искусство или страхование.

Заменит ли ИИ арт-консультантов

Опрошенные Bloomberg эксперты сходятся во мнении, что полностью заменить профессиональных консультантов такие технологии не смогут.

ИИ способен анализировать формализуемые параметры — год создания, размер, медиум, аукционные записи. Но он не учитывает ряд критически важных факторов: место конкретной работы в творчестве художника, выставочную историю, провенанс, состояние и институциональный контекст, отмечает агентство.

Даже произведения одного автора, одного года и формата могут продаваться по существенно разным ценам именно из-за этих нюансов, которые требуют экспертной интерпретации и рыночных связей.

Кроме того, алгоритмы не отражают «нечисловую» сторону рынка — отношения галерей с коллекционерами, репутационный капитал и историю произведения. По мнению участников индустрии, сведение искусства к цифровой оценке может искажать восприятие работы еще до личного знакомства с ней.