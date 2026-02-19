Андрей Буквич возглавил Департамент международного сотрудничества НБУ

Директором Департамента международного сотрудничества Национального банка Украины с 18 февраля 2026 года назначен Андрей Буквич. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора 19 февраля.

Чем будет заниматься на должности

К сфере его ответственности будет входить, в частности:

обеспечение реализации мер в сфере европейской интеграции, развития сотрудничества с ЕС в финансовой сфере и взаимодействия с его институтами;

развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями, реализация международных проектов и программ, а также усиление международного присутствия Национального банка;

развитие диалога с центральными банками и органами надзора за финансовыми учреждениями иностранных государств; обеспечение представления интересов и позиции Национального банка в международных отношениях Украины;

развитие сотрудничества с международными партнерами для усиления институциональной способности Национального банка и распространения собственного опыта по вопросам, относящимся к компетенции Национального банка.

Департамент международного сотрудничества принадлежит вертикали подчинения «Финансовая стабильность», общее руководство которой осуществляет первый заместитель Председателя Национального банка Сергей Николайчук.

Справка

Андрей Буквич имеет значительный опыт в дипломатической сфере и государственном управлении, почти 27 лет работает в сфере международных отношений.

До назначения в Национальный банк был советником-посланником Посольства Украины в Канаде (с сентября 2021 г.). В 2020—2021 годах возглавлял Директорат по внешней политике Офиса Президента Украины. В 2016—2020 годах работал в Посольстве Великобритании в Украине (советником по экономике и энергетике). Много лет работал в должностях дипломатической службы в Министерстве иностранных дел Украины, Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины (дипломатическим советником), Посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки (первым секретарем).