АМКУ пока не получил заявку от Credit Agricole на покупку банка «Львов»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) официально сообщил, что по состоянию на середину февраля 2026 года в ведомство не поступало документов от французской группы Credit Agricole SA о покупке банка «Львов». Такой ответ Комитет предоставил в ответ на информационный запрос агентства «Интерфакс-Украина».

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Контекст слухов и позиция регулятора

Информация о возможном поглощении банком Credit Agricole своего регионального конкурента начала распространяться в СМИ в начале 2026 года.

Credit Agricole SA уже прочно закрепился в Украине через «Кредит Агриколь Банк» (Киев), который входит в ТОП-11 банков страны по объему активов.

Банк Львов — сильный региональный игрок, специализирующийся на поддержке малого и среднего бизнеса. На начало года он занимал 25-е место по активам среди 60 украинских банков.

Для завершения подобного соглашения стороны обязательно должны получить разрешение АМКУ на концентрацию. Комитет дает такое согласие только при условии, что слияние не приведет к появлению монополиста и не помешает здоровой конкуренции в банковском секторе.

Показатели игроков на рынке (на 1 января 2026 г.)

«Креди Агриколь Банк»: активы составляют 122,84 млрд грн.

Банк «Львов»: активы оцениваются в 17,71 млрд грн.

Разговоры о продаже остаются на уровне слухов, поскольку официальный процесс согласования с антимонопольными органами еще не начат.