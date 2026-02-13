Multi от Минфин
13 февраля 2026, 14:41

Китай и Польша возглавили глобальную скупку металла на фоне рекордных цен

Центральные банки мира развернули одну из самых масштабных кампаний по закупке золота в современной истории. На фоне роста цен на драгоценный металл более чем на 230% с 2020 года, регуляторы массово наращивают свои резервы, стремясь защитить национальные богатства от геополитической напряженности и валютных рисков. Об этом пишет Visual Capitalist со ссылкой на данные World Gold Council.

Центральные банки мира развернули одну из самых масштабных кампаний по закупке золота в современной истории.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая стратегия: от доллара к золотому слитку

Согласно новым данным, за последние пять лет (2020−2025) 15 крупнейших покупателей в сумме добавили в свои резервы почти 2000 тонн чистого золота. Для многих государств желтый металл превратился из простого инструмента хеджирования (страхования рисков) в стратегический актив. Главная цель — диверсификация, то есть уменьшение зависимости от доллара США и западных финансовых систем.

Лидеры гонки: Пекин и Варшава

Безусловным лидером по объемам закупок стал Китай, который увеличил свои золотые запасы более чем на 357 тонн. Этот шаг четко вписывается в долгосрочную стратегию Пекина по снижению уязвимости своей экономики перед возможными санкциями и укреплению финансовой независимости.

На втором месте неожиданно для многих оказалась Польша. Национальный банк страны приобрел 314,6 тонны золота. Варшава рассматривает этот металл как гарантию монетарной безопасности в условиях нестабильности в Восточной Европе.

В пятерку лидеров также вошли:

  • Турция (+251,8 т) и Индия (+245,3 т) — обе страны используют золото для борьбы с хронической инфляцией и колебаниями курсов национальных валют.
  • Бразилия (+105,1 т) — крупнейший покупатель среди стран Латинской Америки.

Интересно, что среди активных покупателей появились и другие игроки: Азербайджан (через государственный нефтяной фонд), Япония, Венгрия и Сингапур. Это свидетельствует о том, что интерес к золоту как стабилизационному активу стал глобальным трендом.

Кто продавал золото и почему?

Пока одни страны наполняли хранилища, другие — сокращали свои запасы. Это демонстрирует расхождение в подходах к управлению резервами.

Самую большую распродажу устроили Филиппины, сократив резервы на 65,2 тонны.

Значительное сокращение также зафиксировали Казахстан (-52,4 т) и Шри-Ланка (-19,1 т).

Для этих стран продажа золота часто была вынужденной мерой: им требовалась ликвидность (наличная валюта) для поддержания экономики во время кризисов или же они проводили ребалансировку, поскольку доля золота в их резервах стала слишком большой из-за резкого роста его цены.

Европейские страны, такие как Германия и Финляндия, показали лишь незначительное сокращение, а Швейцария оставила свои запасы практически без изменений, что подчеркивает стабильность их монетарной политики.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
