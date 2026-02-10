Multi от Минфин
українська
«Враждебные государства»: ЕС обновил миграционную стратегию и готовит новые визовые ограничения для РФ и Беларуси

Европейский Союз официально закрепил за Россией и Беларусью статус источников гибридных угроз в своей новой долгосрочной политике. В рамках обновленной стратегии Брюссель рассматривает возможность признания выдачи виз гражданам этих стран «нецелесообразной» из соображений безопасности, а также планирует инструменты для быстрой блокировки въезда должностным лицам. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Европейский Союз официально закрепил за Россией и Беларусью статус источников гибридных угроз в своей новой долгосрочной политике.

Новый статус: миграция как оружие

Еврокомиссия опубликовала Европейскую стратегию по вопросам убежища и миграции, где впервые на таком уровне зафиксирована роль Москвы и Минска в создании миграционных кризисов. Россия прямо названа государством-агрессором, чьи действия провоцируют массовый поток беженцев из Украины.

Беларусь в документе охарактеризована как соучастник агрессора. Обе страны обвиняются в «инструментализации мигрантов» — целенаправленном использовании людей для дестабилизации границ ЕС. В Брюсселе отмечают, что с 2021 года эта тактика породила новые формы гибридных угроз для европейской безопасности.

Несмотря на жесткую риторику, технически обе страны остаются в списке государств, с которыми действуют соглашения о реадмиссии (возвращении нелегальных мигрантов).

Визовая политика: от «наклеек» к цифровому контролю

Параллельно была представлена первая в истории визовая стратегия ЕС. Хотя в этом документе РФ и Беларусь прямо не упоминаются, текст содержит четкие намеки на усиление контроля:

  • Цифровизация: ЕС планирует полный отказ от бумажных визовых наклеек в пользу цифровых процедур. Это должно сделать невозможным подделку документов и мошенничество с идентификацией.
  • Визы как привилегия: В документе указано, что в условиях растущей враждебности со стороны третьих стран дальнейшая выдача виз (в частности туристических) может считаться «нецелесообразной», если это угрожает государственной политике или безопасности союза.
  • Новые ограничения: Еврокомиссия предлагает внедрить механизм, который позволит оперативно, без необходимости единогласного голосования всех членов ЕС (как это работает с санкциями), ограничивать или отклонять визовые заявки. Это коснется прежде всего владельцев дипломатических паспортов и лиц, связанных с военными действиями.

При этом гуманитарные визы для диссидентов, журналистов и правозащитников остаются доступными и будут рассматриваться в индивидуальном порядке, независимо от гражданства.

Будущее украинцев в ЕС

Стратегия подтверждает, что предоставление убежища гражданам Украины остается приоритетом. Впрочем, риторика документа меняется: в ЕС начинают говорить о предстоящем «выходе из режима временной защиты».

Брюссель настроен на скоординированный подход: с одной стороны — поддержка возвращения украинцев домой для восстановления страны, когда позволит ситуация с безопасностью, а с другой — разработка механизмов для тех, кто планирует остаться, чтобы они могли интегрироваться и получить легальный статус проживания на других основаниях.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
