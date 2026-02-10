Мировой спрос на электроэнергию будет ежегодно расти. Кто ключевой драйвер

Мировой спрос на электроэнергию в 2026—2030 годах будет расти в среднем на 3,6% ежегодно. Такой прогноз содержится в новом отчете International Energy Agency (IEA) Electricity 2026, сообщает ЕxРro.

Спрос растет

По оценкам агентства, это почти на 50% быстрее средних темпов роста в предыдущее десятилетие и значительно выше темпов увеличения общего мирового потребления энергии.

IEA отмечает, что уже в 2024 г. глобальный спрос на электроэнергию вырос на 4,4%, а в 2025 году ожидается прирост еще на 3%. Таким образом, мир входит в фазу стабильно высокой динамики потребления электричества, которая все больше опережает экономический рост.

80% прироста обеспечат развивающиеся страны

Около 80% прироста глобального спроса к 2030 году придется на развивающиеся экономики.

При этом Китай будет оставаться ключевым драйвером: на него придется примерно половина мирового прироста потребления электроэнергии. По прогнозу Китай придаст объем, сопоставимый с текущим годовым потреблением ЕС.

В Индии и странах Юго-Восточной Азии также ожидаются устойчивые темпы роста на фоне индустриализации, урбанизации и уровня жизни.

В развитых экономиках спрос также возвращается к росту. В США ожидается около 2% прироста в год до 2030 года, при этом около половины дополнительной нагрузки будут формироваться дата-центры.

В Европейском Союзе после периода сокращения потребления прогнозируется постепенное восстановление с темпами около 2% в год до конца десятилетия.