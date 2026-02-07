Национальный банк Украины обнародовал финансовые результаты деятельности банков за прошлый год. Несмотря на общую устойчивость системы, 2025 стал периодом значительного перераспределения доходов между государственными, частными и иностранными игроками. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Итоги банковского сектора за 2025 год: лидеры прибылей и аутсайдеры
Топ-5 самых прибыльных банков Украины
Государственные банки продолжают удерживать доминирующие позиции, хотя лидер рынка продемонстрировал понижение показателей.
- Приватбанк — 29,1 млрд грн. Несмотря на статус абсолютного чемпиона (обеспечивший 22,9% прибыли всей системы), его чистый результат просел на 27,6% по сравнению с прошлым годом.
- Ощадбанк — 16,63 млрд грн. Банк продемонстрировал поразительный рывок, увеличив прибыль вдвое.
- Райффайзен Банк — 10,74 млрд грн. Стал самым успешным банком с иностранным капиталом, улучшив результат в 2,5 раза.
- Универсал Банк (monobank) — 10,33 млрд грн. Также вырос в 2,5 раза, закрепившись среди лидеров ритейла.
- Укрэксимбанк — 8,86 млрд грн. Показал наиболее стремительную динамику в пятерке, увеличив прибыль более чем в три раза.
Успехи второй десятки
Вторую пятерку сформировали четыре банка с иностранным капиталом и один с украинским:
- ПУМБ — 8,05 млрд грн (прирост более чем вдвое к 2024 году),
- Укрсиббанк — 5,80 млрд грн (+43,4%),
- ОТП Банк — 5,45 млрд грн (+32,3%),
- Креди Агриколь Банк — 5,19 млрд грн (+26,9%),
- Укргазбанк — 4,87 млрд грн (+42,5%).
Более 1 млрд грн чистой прибыли заработали по итогам 2025 года еще семь банков:
- Ситибанк — 4,49 млрд грн (+33,9%),
- государственный Сенс Банк — 3,22 млрд грн (+82,5%),
- банк «Южный» — 2,94 млрд грн (+75,6%),
- А-Банк — 1,8 млрд грн (прирост более чем вдвое),
- Кредобанк — 1,61 млрд грн (+72,0%),
- ПроКредит Банк — 1,29 (+44,3%),
- Таскомбанк — 1,08 млрд грн (прирост в 3,5 раза).
Убыточные банки: кто оказался в минусе?
Всего год завершили с убытком 7 из 60 финучреждений. Худшие показатели продемонстрировали:
- государственный ПИН Банк — рекордный убыток в 63,19 млн грн.
- Кристалл Банк — потерял 32,78 млн грн, хотя прошлый год завершал с прибылью.
- Банк «Украинский капитал» — зафиксировал минус в 17,7 млн грн.
Отдельно стоит отметить появление нового игрока — ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк» (преемник неплатежеспособного РВС Банка), завершившего 2025 год с убытком в 3,34 млн грн.
