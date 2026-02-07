Multi от Минфин
українська
7 февраля 2026, 12:15

Итоги банковского сектора за 2025 год: лидеры прибылей и аутсайдеры

Национальный банк Украины обнародовал финансовые результаты деятельности банков за прошлый год. Несмотря на общую устойчивость системы, 2025 стал периодом значительного перераспределения доходов между государственными, частными и иностранными игроками. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Итоги банковского сектора за 2025 год: лидеры прибылей и аутсайдеры

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Топ-5 самых прибыльных банков Украины

Государственные банки продолжают удерживать доминирующие позиции, хотя лидер рынка продемонстрировал понижение показателей.

  • Приватбанк — 29,1 млрд грн. Несмотря на статус абсолютного чемпиона (обеспечивший 22,9% прибыли всей системы), его чистый результат просел на 27,6% по сравнению с прошлым годом.
  • Ощадбанк — 16,63 млрд грн. Банк продемонстрировал поразительный рывок, увеличив прибыль вдвое.
  • Райффайзен Банк — 10,74 млрд грн. Стал самым успешным банком с иностранным капиталом, улучшив результат в 2,5 раза.
  • Универсал Банк (monobank) — 10,33 млрд грн. Также вырос в 2,5 раза, закрепившись среди лидеров ритейла.
  • Укрэксимбанк — 8,86 млрд грн. Показал наиболее стремительную динамику в пятерке, увеличив прибыль более чем в три раза.

Успехи второй десятки

Вторую пятерку сформировали четыре банка с иностранным капиталом и один с украинским:

Более 1 млрд грн чистой прибыли заработали по итогам 2025 года еще семь банков:

  • Ситибанк — 4,49 млрд грн (+33,9%),
  • государственный Сенс Банк — 3,22 млрд грн (+82,5%),
  • банк «Южный» — 2,94 млрд грн (+75,6%),
  • А-Банк — 1,8 млрд грн (прирост более чем вдвое),
  • Кредобанк — 1,61 млрд грн (+72,0%),
  • ПроКредит Банк — 1,29 (+44,3%),
  • Таскомбанк — 1,08 млрд грн (прирост в 3,5 раза).

Убыточные банки: кто оказался в минусе?

Всего год завершили с убытком 7 из 60 финучреждений. Худшие показатели продемонстрировали:

  • государственный ПИН Банк — рекордный убыток в 63,19 млн грн.
  • Кристалл Банк — потерял 32,78 млн грн, хотя прошлый год завершал с прибылью.
  • Банк «Украинский капитал» — зафиксировал минус в 17,7 млн грн.

Отдельно стоит отметить появление нового игрока — ЧАО «Переходный Банк «Юте Банк» (преемник неплатежеспособного РВС Банка), завершившего 2025 год с убытком в 3,34 млн грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
