Схема работы через ФОП: что новый Трудовой кодекс поменяет для работников и компаний

В Украине уже в ближайшее время может появиться новый Трудовой кодекс. Законопроект № 14386 на эту тему в январе был зарегистрирован в Раде, причем, судя по всему, сильно тянуть с его принятием народные депутаты не станут. Удастся ли властям «закрутить гайки» работодателям и что в целом изменится для компаний и их сотрудников, разбирался «Минфин».

В списке пунктов prior actions —«домашнего задания», которое должна выполнить наша страна для утверждения новой кредитной программы от МВФ на 8,2 млрд долларов, — фигурируют в том числе изменения в трудовое законодательство, в частности, определение признаков трудовых отношений.

К новой программе МВФ (финансирование по которой в целом не такое уж и большое — порядка $2 млрд в год в течение 4 лет) привязано финансирование от Евросоюза в сумме 90 млрд евро. Последнее является для Украины критически важным — эти деньги позволят залатать огромную дыру в бюджете и закупать оружие. Поэтому, «соскользнуть» и не выполнять условия Фонда власти вряд ли смогут.

Почему МВФ вдруг вспомнил о трудовых отношениях? Все дело в налогах? В списке prior actions фигурируют в основном налоговые нововведения (от снижения необлагаемой пошлинами стоимости международных посылок до НДС для физлиц-предпринимателей и налогообложения цифровых платформ). Четкое определение критериев трудовых отношений позволит побороть схему минимизации налогов по труду за счет оформления сотрудников как ФОП, — считают в Фонде.

Отметим, что такая схема трудоустройства в Украине действительно массовая, хотя попытки ее прикрыть уже были.

От «99 пунктов» Милованова до условий МВФ

Кодекс законов о труде (КЗоТ), который на сегодняшний день регулирует отношения между работодателями и наемными работниками, фактически достался нашей стране в наследство еще с советских времен. С тех пор в документ вносили множество правок, из-за чего многие его нормы стали противоречивыми, не говоря уже о том, что Кодекс банально устарел.

Попытки принять новый Трудовой кодекс предпринимались уже много раз. Еще до войны появлялись проекты от нардепа и главы профильного комитета Галины Третьяковой, тогдашнего министра экономики Тимофея Милованова (последний окрестили «коротким проектом на 99 пунктов», и в свое время он спровоцировал скандал, так как прописывал «простые» увольнения и сверхурочную работу) и пр.

Но до принятия этих проектов дело так и не дошло. Не в последнюю очередь — из-за жесткой позиции профсоюзов, отказывающихся согласовывать скандальные нововведения.

В начале войны Рада внесла очередные правки во все тот же старый КЗоТ, в частности, разрешила увольнять работников чуть ли не по телефону и без отработок. Эту норму пролоббировал бизнес, который не понимал, как ему выживать в условиях полномасштабного вторжения. Позже это нововведение обернулось против самих лоббистов — когда на украинском рынке труда начал усиливаться дефицит, а работодатели не могли потребовать с увольняющегося сотрудника даже классической двухнедельной отработки.

Но в прошлом году власти снова заговорили о необходимости принятия нового Трудового кодекса.

А осенью 2025 года требование внести законопроект на эту тему, прописав в нем четкие критерии трудовых отношений, появилось в списке prior actions от МВФ.

Правда, в пояснительной записке к законопроекту № 14386 главным аргументом в пользу принятия нового Кодекса называют давно устаревшее законодательство о труде.

КЗоТ, по мнению авторов проекта, «являет собой смесь правовых норм, принятых при разных исторических и экономических условиях, большинство из которых являются устаревшими и не могут адекватно регулировать современные трудовые отношения».

Как считают в Кабмине, принятие нового Трудового кодекса «позволит работодателям легко создавать новые рабочие места, повышать лучших работников и платить более высокие зарплаты. А упрощения трудового законодательства в сфере найма, в частности, за счет запуска широкого спектра трудовых договоров (краткосрочные, сезонные, ученические, домашние) поспособствует легализации найма работников и расширению сферы заключений трудовых договоров», — говорится в пояснительной записке. Так ли это на самом деле?

Новые контракты, увеличение отпусков и признаки трудовых отношений

Партнер Адвокатского объединения «Юридическая компания WINNER», адвокат Игорь Ясько говорит, что новый проект Трудового кодекса предусматривает комплексную «перезагрузку» трудовых отношений. «Больше гибкости для бизнеса, шире гарантии для работников, существенная цифровизация всех процедур. Работодатели могут рассчитывать на большую правовую определенность, но в то же время — и более жесткие требования к оформлению и реальному выполнению трудовых гарантий», — пояснил «Минфину» Ясько.

Он выделил несколько ключевых нововведений, прописанных в проекте Трудового кодекса:

1. Девять типов трудовых договоров с четким урегулированием дистанционной и надомной работы, а также нефиксированного рабочего времени. В частности, будут постоянные, временные, сезонные договора, договора о дистанционной, надомной работе, с учащимися и т. д. Но для сотрудников появляются и новые нюансы. К примеру, работодатель может предложить тип договора, согласно которому сотрудник приходит на работу только при потребности. Соответственно, его доход может быть нестабильным — в зависимости от конкретного объема работ или отработанных часов за месяц. Понятно, что в этом случае работодатель может не привязываться даже к минимальной зарплате и заплатить сотруднику вообще копейки — причем вполне официально. На базе этого заработка будут рассчитаны также отпускные или больничные. Вместе с тем в проекте предлагается приравнять минимальную зарплату в реальном секторе к средней по стране. Это означает, что те, кто оформится, к примеру, на постоянные договора, могут рассчитывать не на официальную минималку, а среднюю зарплату, которая в несколько раз выше. Причем получать ее человек будет по-белому, а не в конверте.

2. Узаконивание электронных трудовых договоров и кадровых документов — по сути, они станут аналогами бумажных версий или могут их заменять, что на сегодняшний день не предусмотрено. Это большое послабление для бизнеса, поскольку позволит сократить расходы на бумажный документооборот. Отметим, что в трудовых договорах могут быть прописаны по факту любые нюансы работы — периодичность и форма выплат зарплаты, предупреждения работодателя о профессиональных рисках, связанных с той или иной должностью, каналы коммуникации с руководством, запрет на разглашение коммерческой тайны и пр.

3. Увеличение минимальной продолжительности ежегодного отпуска с нынешних 24 до 28 календарных дней.

4. Расширение трудовых гарантий для семей — и отец, и мать могут получить отдельные периоды оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком, а также гибкий рабочий график для обеих родителей.

5. Четкие признаки трудовых отношений, что направлено на борьбу с «маской ФОП» и другими схемами скрытой занятости, отметил Ясько. В проекте критерии трудовых отношений прописаны в пункте 38. Они следующие:

Личное выполнение работы по конкретной профессии, специальности, квалификации, должности.

Выполнение человеком работы по заданию и под контролем другого человека.

Осуществление регулирования процесса работы человеком, по заданию и под контролем которого выполняется работа.

Выполнение работы на определенном или согласованном с человеком, по заданию и под контролем которого выполняется работа, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка, правил поведения и т. д.

Организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места).

Систематическая выплата человеку, выполняющему работу, вознаграждения в денежной форме.

Установление человеком, по заданию и под контролем которого выполняется работа, продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Возмещение стоимости поездок, финансовых затрат, связанных с выполнением работы.

При этом в проекте прописано, что сам факт трудовых отношений может возникнуть еще до подписания договора — с момента начала работы или соблюдения перечисленных выше пунктов.

Доплата за сверхурочные и тотальная слежка

Как новый Трудовой кодекс может повлиять на условия работы каждого украинца?

Игорь Ясько говорит, что в проекте прописано достаточно много полезных для людей норм — от увеличения минимального отпуска до дополнительных соцгарантий.

Должны усилиться также гарантии по графику рабочего времени. В проекте прописано, что рабочая неделя в Украине — 40-часовая. А если человек работает больше, ему должны оплачивать сверхурочные в двойном размере за каждый час.

В то же время «Минфин» обнаружил в новом проекте несколько неоднозначных норм.

К примеру, в статье 35 прописано, что работодатель имеет право вести на рабочем месте в помещении или на территории предприятия видеонаблюдение (хотя и указано, что это «крайняя форма контроля»). При этом работодатель сам будет определять порядок учета таких видеоматериалов.

В статье 36 указано, что работодатель также может проводить «мониторинг рабочей корреспонденции работника или документов и файлов, созданных на технических средствах компании».

По факту, эти нововведения, в случае их принятия, только узаконят то, что уже и так есть в трудовой практике. Но, с другой стороны, сейчас открыто шпионить за работниками позволяют себе далеко не все компании, поскольку законодательно такое право за ними напрямую не закреплено, а результаты обращения сотрудника в суд по этому поводу могут оказаться непредсказуемыми. Теперь же, получается, все «ограничители» могут быть сняты, а «слежка» на рабочем месте — поставлена на поток.

Ловушка для работодателей

Что новый Трудовой кодекс изменит для работодателей?

Как говорит Игорь Ясько, нужно будет менять кадровую политику, переписывать или создавать типовые трудовые договора, положения о режиме работы, а политику дистанционной или надомной работы придется корректировать под новые требования (в частности, придерживаться 8-часового рабочего дня, давать людям время на обеденный перерыв и т. д. ).

Также, по словам Ясько, повысятся требования к кадровикам и бухгалтерии. «Цифровизация, новые формулы минимальной зарплаты (почасовой и месячной), риск-ориентированные проверки инспекции труда повысят цену ошибок этих специалистов», — пояснил юрист.

По его мнению, новые обязанности для работодателей и усиление инспекционного контроля могут стать дополнительным операционным давлением, особенно для малого и среднего бизнеса.

Ясько советует HR-службам и юристам уже сейчас готовить пакеты обновленных трудовых договоров, шаблоны электронных документов, а также прорабатывать политику дистанционной/гибкой работы.

В то же время за работодателями закрепили право «простых увольнений». Уволить работника они могут по причине «экономического характера», без объяснения причин. Правда, за работником остается право обращаться в суд, а тот может восстановить его на рабочем месте или потребовать от компании выплатить компенсацию в размере зарплаты за период до 12 месяцев.

Новация, которая может стать ключевой для многих компаний, особенно небольших, — уменьшение возможностей для «маскировки» трудовых отношений под гражданско-правовые договора или ФОП, как это происходит сейчас. Собственно, это та норма, на которой настаивал МВФ, и ради которой новый Трудовой кодекс в ускоренном режиме и продвигается в Раде.

Прописанные критерии трудовых отношений позволят инспекторам по труду оперативно «переквалифицировать», якобы, деловые отношения с подрядчиками, в трудовые, со всеми вытекающими последствиями, — огромными штрафами и необходимостью уплаты налогов (прежде всего 22% ЕСВ) за наемный персонал.

Отметим, что бизнес массово оформляет работников на гражданско-правовые договора или ФОП. По факту, помимо минимизации налогов, это снимает с работодателей обязанности по выплатам больничных и отпускных. Да и уволить такого сотрудника можно без лишних хлопот.

Как говорит глава общественного объединения SAVEФОП Сергей Доротич, многие работники, особенно военнообязанные мужчины, с началом войны сами хотят либо вообще официально не оформляться в штат, либо минимизировать свою причастность к компании-работодателю, поскольку последняя обязана подавать отчетность по работникам в ТЦК и даже вручать повестки по поручению военкомов.

В то же время многим специалистам «формат ФОП» давно не нравится, хотя отказаться от него они по факту не могут — работодатели настойчиво навязывают именно такую форму сотрудничества.

Возьмут «цифрой»

Отметим, что инспекторы по труду и сейчас активно проверяют компании на предмет неоформленных трудовых отношений. Но с распространением дистанционной работы выявить и доказать такие факты непросто. По факту работник может вообще не появляться в офисе (или даже жить в другой стране), не пользоваться техническими средствами работодателя, да и по выплате зарплат существуют разные варианты.

Как в условиях таких трудовых реалий власти будут «ломать схемы»?

Арбитражный управляющий, адвокат, управляющий партнер объединения «Виннер Партнерс» Сергей Литвиненко говорит: принципиальным является то, что решающим фактором может стать не название договора, а именно реальное содержание взаимоотношений между работником и работодателем.

Если выяснится, что оформленный как ФОП работник трудиться по установленным компанией правилам и интегрирован во внутренние процессы, то такие отношения будут переквалифицировать на трудовые, с доначислениями по налогам и штрафами.

При этом, по мнению Литвиненко, удаленный формат работы не будет препятствовать контролю. «Наоборот, цифровые инструменты (корпоративные системы учета рабочего времени, служебная переписка, внутренние регламенты) могут служить доказательствами наличия трудовых отношений. Контроль может осуществляться как Гоструда, так и судами — по обращению работника», — подытожил Литвиненко.