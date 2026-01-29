Multi от Минфин
українська
29 января 2026, 16:42 Читати українською

Нефть впервые с сентября пробила $70 за баррель

29 января нефть достигла отметки $70 за баррель. Так рынки отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа с предупреждением Ирану о необходимости заключить ядерную сделку, пишет Bloomberg.

29 января нефть достигла отметки $70 за баррель.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что происходит на рынке нефти

На фоне этих новостей фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на пике 29 января более чем на 2%, до $70,35 за баррель, — это самый высокий показатель с конца сентября прошлого года, пишет CNBC. Впоследствии рост немного скорректировался, на момент публикации Brent торгуется в пределах $68,9 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate (WTI) тем временем в моменте превысила $65 за баррель (+2,5%), также достигнув четырехмесячного максимума.

В 2026 году нефть заметно выросла в цене, вопреки ожиданиям рынка, который предполагал давление со стороны значительного избытка предложения, указывает Bloomberg. Вместо этого котировки поддержали геополитические риски от Ирана до Венесуэлы, а также крупные перебои с поставками в Казахстане.

Что говорят аналитики

«Вероятность удара США по Ирану повысила геополитическую премию в ценах на нефть примерно на $3−4 за баррель», — отмечают аналитики Citigroup.

По их оценкам, цены на нефть могут оставаться выше ожиданий, несмотря на то что в начале года рынки закладывали существенный избыток предложения.

«Наш „бычий“ сценарий с ценой $72 за баррель и целевой ориентир на горизонте 0−3 месяцев в $70 за баррель отражают именно такой сценарий в случае его реализации», — говорится в отчете Citi от 28 января.

Удержать цены на нефть в последние недели выше $60 за баррель, по оценкам аналитиков, помогли перебои в добыче нефти в Казахстане, сильные морозы в США, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и ужесточение американских санкций в отношении нефти из России. Эти же факторы, а также спрос со стороны Китая, обусловленный накоплением запасов, могут и дальше поддерживать нефтяные котировки на высоком уровне, заметили в Citi.

Трамп угрожает Ирану

Трамп неоднократно выступал с предупреждениями в адрес Ирана, однако в последнее время они были связаны, главным образом, с жестким подавлением протестов в Тегеране, а не с ядерной программой. Ранее президент США заявлял, что атомная программа режима была «уничтожена» в результате ударов США в июне по трем иранским объектам.

В ответ Иран заявил о готовности к диалогу, но предупредил, что в случае давления ответит с беспрецедентной силой. Тегеран также активизировал дипломатические контакты с ключевыми странами Ближнего Востока, стремясь предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта с США, пишет Bloomberg.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Новости по теме
